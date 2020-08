A Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, através da Secretaria de Obras, deu início aos trabalhos de limpeza e retirada de entulhos nas ruas de todos bairros da Cidade.

Nesta segunda-feira (17), as máquinas já estão operando em algumas ruas do município retirando tudo aquilo que por ventura possa trazer danos a saúde dos moradores. O objetivo da ação é manter uma Cidade mas limpa e organizada.

Com a realização desta ações, a prefeitura quer evitar doenças e a proliferação do mosquito da dengue e malária, trazendo mas saúde e qualidade de vida a população do Rodrigues Alves.