O Professor Marcelo Siqueira era pré candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul vinha com todo gabarito de um jovem profissional preparado para enfrentar os desafios políticos, Marcelo Siqueira um legitimo combatente nas lutas pelas classes desprovidas, apurou seus conhecimentos políticos administrativos para fortalecer o município preparando para o amanhã atados com as futuras gerações, tendo em conta que as necessidades dos conjuntos de idéias atingisse todos os setores, Siqueira um sonhador com esperanças de dias melhores para a cidade de Cruzeiro do Sul, toda a empolgação nesses dias como pré candidato corroborou com sua energia, ademais o carinho recebido de amigos e conhecidos fortalecia suas esperanças diante de calúnias e injúrias por alguns que fazem da politica um negócio e o mais desgastante, o fogo amigo, “nada de negativo me tirou o animo e o desejo do desafio, pois nestas disputas não ha espaço para os fracos e amadores”.

A politica é uma contenda constante, pois assim funciona a democracia, no entanto a militância partidária configura um grande líder e assim define-se Marcelo Siqueira um ativista que buscou fundamentos com proposito de lidar com momentos de entraves políticos partidários, ademais o Marcelo Siqueira é “persona grata” e possui todos os adjetivos para se tornar um adversário politico combatível e um militante partidário aplicado e reconhecidamente inteligente tornando o PT do Acre e de Cruzeiro do Sul cada dia mais atuante nas politicas construtivas e respeito ao contraditório, nesta luta só não se aceita “bola nas costas” e a gratidão e lealdade sempre caminhará lado a lado.

Marcelo Siqueira obteve com seus conhecimentos adquiridos com muito esforço tornou-se a esperança da juventude e de quem acredita numa gestão com foco, experiencia e determinação não lhe faltava, até mesmo por já ter disputado duas eleições não se comete os mesmo equívocos e aprende a disputa a ser mais combatível, Siqueira acredita numa disputa respeitando as normas e pregava pelo comportamento ético e comprometedor.

Professor Marcelo Siqueira declina de sua candidatura, ou seja a partir de hoje Siqueira deixa de ser pré candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul, sabendo das dificuldades financeira que iria passar para bancar a campanha eleitoral e ainda afirma “o vício do passado nos sufoca, não é fácil enfrentar o sistema”, portanto, todos aqueles que acreditaram na candidatura deste jovem, abdicar da pré candidatura foi uma decisão difícil pela firmeza de todos e todas que acreditavam em suas propostas e disposição, por conseguinte Professor Marcelo Siqueira desiste da candidatura para prefeito de Cruzeiro do Sul. Urtiga do Juruá