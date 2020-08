Assessoria – O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) encaminhou nesta terça-feira (18), um requerimento de indicação para o Ministério da Saúde, onde solicita a celeridade na execução do procedimento do Tratamento Fora de Domicílio (TFD), quando o paciente for criança recém-nascida e o quadro clínico for de caráter emergencial.

No requerimento, o parlamentar ressalta o dever do Poder público em garantir saúde e o bem-estar às crianças vulneráveis e que estão inseridas em famílias de baixa renda. Além disso, o deputado sugere que o Ministério da Saúde implante um regime de trabalho de plantão na Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade (CNRAC), para análise de casos urgentes e de caráter emergencial. Ele destaca a necessidade de manter uma equipe nos finais de semana e feriados, para assim acelerar o atendimento e salvar vidas em todo o país.

“O Acre é um Estado com muitas solicitações de tratamento fora do domicílio e são casos que têm urgência, no entanto, a burocracia atrapalha um pouco a rapidez do atendimento. Por isso, solicitei ao Ministério agilidade em casos de urgência. Não podemos deixar que crianças morram por falta de atendimento no setor público de saúde”, destacou Jesus Sérgio.