Assessoria – Um dos primeiros municípios a assinar o convênio com o Governo do Acre para receber recursos destinados a recuperação de ramais, Epitaciolândia, já está concluindo as obras que beneficiam diretamente os produtores rurais . O valor do recurso enviado ao município foi de R$ 237 mil e estão sendo investidos na recuperação de 90 km de ramais.

Essa parceria entre governo e prefeituras faz parte da Operação Retomada, e acontece em todos os municípios do Acre. Na capital acreana, a operação leva o nome de Força Máxima. A iniciativa tem o propósito de dar melhores condições de trafegabilidade em áreas rurais, facilitar o escoamento da produção, gerar empregos e recuperar a economia que, durante pandemia, foi abalada pela necessidade de suspensão das atividades comerciais.

Além do recurso, o Governo do Estado e a Prefeitura de Epitaciolândia também assinaram um termo de cooperação que inclui o município em programa de mecanização agrícola, fornecendo equipamentos e combustível para que produtores rurais possam utilizá-los na lavoura, ficando eles responsáveis apenas pela manutenção destas máquinas.

Os serviços estão em fase de conclusão, faltando apenas o ramal Mato Grosso, onde a equipe está finalizando a terraplanagem seguida de piçarramento. “Quero aqui agradecer publicamente ao governador Gladson Cameli por essa parceria que tem contribuído e muito para a melhoria do acesso aos ramais que facilita a vida dos produtores rurais e o escoamento de sua produção”, disse o prefeito de Epitaciolândia, João Sebastião Flores.

A malha viária total do município tem quase mil quilômetros de extensão. “Se não fosse essa ajuda, não teríamos condições de atender a esta população. É um recurso que veio em boa hora e que já podemos ver os resultados”, completou o prefeito.