A secretaria Municipal de Educação do município de Rodrigues Alves esteve realizando a entrega dos Kits de alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino.

A distribuição dos kits de alimentos aconteceu no período de 10 a 14 de agosto, todas as comunidades do igarapé Apuí que foram contempladas pelo projeto Paraná fechando o primeiro ciclo da zona rural e zona urbana que foi contemplada pela segunda vez.

Há programa para dá sequência à segunda entrega da zona rural iniciando pelas comunidades ribeirinhas do Rio Juruá nesta segunda-feira dia 17, sendo que todas as famílias, sendo beneficiárias ou não por programas sociais terão direito ao kit alimentar, pois a prioridade é garantir a complementação nutricional das crianças.