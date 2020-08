Publicado no Diário Oficial desta segunda-feira, 17, a convocação dos aprovados no processo seletivo simplificado SEMSA 01/2020, para contratação, em caráter excepcional e por tempo determinado, de médico, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, farmacêutico, cirurgião dentista, técnico de laboratório, agente de vigilância em saúde, educador social e auxiliar de farmácia para atuação na atenção primária do município de Rio Branco, durante o período de enfrentamento ao novo coronavírus.

Os candidatos classificados devem comparecer até a próxima segunda-feira, dia 24, para entregar os documentos constantes no ANEXO II do Edital.

O horário de atendimento será de 8h às 12h e 14 às 17h, na Divisão de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco – SEMSA, localizada na Avenida Brasil, nº 475 – 2º andar – Centro.

O candidato deverá agendar sua apresentação através contato 68.3213.2515, para que não haja aglomeração.