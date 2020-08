E como o Ilderlei recorreu, serei prefeito interino, portanto ninguém vai assumir minha vaga na Câmara Municipal”, a afirmação é do futuro prefeito de Cruzeiro do Sul, Clodoaldo Rodrigues (PP), que espera resolver todo o trâmite de posse nesta segunda-feira, 17.

Impossibilitado de ser candidato a vereador, Clodoaldo ressalta que também não é candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul. E que o objetivo, a partir da posse, será intensificar trabalhos em Cruzeiro do Sul, ampliando as ações que vinham sendo desenvolvidas pelo ex-prefeito Ilderlei Cordeiro. “Não quero ser melhor, mas quero fazer o melhor para a população, o que não pode é parar. Vou trabalhar sem hora para começar e terminar “, destacou.

Clodoaldo é policial civil aposentado e estava no segundo mandato de vereador. Vai assumir a prefeitura de Cruzeiro do Sul porque o Tribunal Regional Eleitoral cassou o mandato do ex-prefeito Ilderlei Cordeiro e do vice, Zequinha Lima. Fonte: AC24Horas