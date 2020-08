O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC) informa que o aplicativo do site www.consumidor.gov.br apresenta uma nova interface para os seus usuários.

Disponível gratuitamente na versão Android, a ferramenta passou por mudanças por conta do aumento de demandas do consumidor em razão da pandemia provocada pelo novo coronavírus.

O consumidor.gov.br é a plataforma oficial da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) para solucionar conflitos de consumo pela internet.

“O aplicativo passou por uma atualização que simplificou o seu acesso e facilitou o entendimento de suas ferramentas, possibilitando aos consumidores o contato direto com as empresas reclamadas, obtendo propostas de soluções, em torno de sete dias úteis”, destaca o diretor-presidente do Procon/AC, Diego Rodrigues.

Companhias aéreas, instituições financeiras, grandes lojas varejistas, distribuidoras de energia elétrica, de telefonia e planos de saúde, entre outras corporações, estão cadastradas no site, na totalidade de 800 empresas de todo o país.

Se a empresa reclamada não estiver cadastrada no aplicativo, o consumidor pode solicitar orientações ou fazer denúncias, por meio dos contatos telefônicos do Procon/AC: (68) 3223-7000 ou 151, de segunda a sexta-feira, das 7 às 13 h, ou pelo e-mail: procon.acre@ac.gov.br