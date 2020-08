Apesar de ser o principal condenado pelo crime eleitoral de compra de votos que resultou na cassação do mandato de Ilderlei Cordeiro, Vagner Sales não perdeu a oportunidade de tripudiar em cima da situação.

Segundo funcionários que estavam à frente da prefeitura na manhã desta última quinta-feira (13), o ex-prefeito parou seu carro, abaixou o vidro e teria perguntado: ‘a onde está o seu prefeito, ele já pegou as coisas para ir embora’. Uma câmera de segurança das redondezas captou o momento em que Vagner Sales parou seu veículo em frente à prefeitura.

O episódio causou mal-estar entre os servidores. “Infelizmente tem pessoas que tentam tirar vantagem dessa situação. Mas cada um tem suas ideias, mesmo se tratando do ex-prefeito, que inclusive é condenado no mesmo processo”, comentou um dos servidores que estava presente no local.

Ilderlei Cordeiro foi afastado em segunda instância e entrou com recurso no STE. Caso ganhe a liminar, poderá assumir novamente a prefeitura na próxima semana.

“Fico triste com esse tipo de política, onde as atitudes das pessoas ultrapassam o respeito. O Vagner é uma liderança, não precisa fazer isso, fica muito feio”, finalizou o servidor

Veja o Vídeo:

Por Juruá em Tempo