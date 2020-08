Lideranças do Progressista Homens: Azevedo, Everton Farley, Ex-vereador Bil Rocha, Pastor Eliseu, Leonir, Francisco Castro e Gean Paulo.

Após ser confirmado que o vereador Joelso Pontes (PP) é o pré-candidato a vice-prefeito na chapa majoritária do MDB, representada por Leila Galvão, a redação do site 3 de Julho Notícias entrou em contato com o presidente municipal do partido, Vagner Galli, para saber o posicionamento do partido a cerca das tomadas de decisões.

Em conversa com a nossa redação, Vagner afirmou que apesar do vereador Joelso ser o nome confirmado para compor como vice a chapa do Movimento Democrático Brasileia (MDB), decisão esta tomada com o apoio da senadora Mailza Gomes (presidente estadual do Progressista); 90% do partido vai caminhar ao lado da prefeita Fernanda Hassem nas eleições deste ano.

Lideranças do Progressista Mulheres: Eliete Gonçalves, Camila Carvalho, Professora Vilma Galli, Railda Souza e a Professora Iara Mesquita.

Galli afirmou ainda que, para o MDB está tudo bem pois a única liderança política que eles consideram no partido é o vereador Joelso que inclusive já está firmado com eles: “É nós já esperávamos né! Afinal, o Joelso sempre esteve a serviço do MDB e não é de hoje, mas isso não vai de acordo com a forma de pensar da nossa executiva municipal e também com os nossos pré-candidatos a vereadores, temos grandes nomes que irão disputar as eleições mas ao lado da prefeita Fernanda, pois se sentem respeitados e valorizados”, destacou Vagner.

Vagner Galli também lamentou a posição do secretário geral do MDB, Carlinhos Nogueira, que em rede social menosprezou os demais membros do partido (áudios abaixo): “Com certeza isso nos deixa muito tristes saber que ele pensa assim e se o nosso desejo já era apoiar a nossa prefeita Fernanda, com este pensamento ultrapassado é que nos move ainda mais está com a prefeita”, disse.

Vagner Galli já foi vereador e Presidente da Câmara de Brasileia, uma grande liderança e de família tradicional. Galli é o presidente do progressista no município.

O presidente acrescentou afirmando que na próxima terça-feira estará realizando uma reunião com todo o partido para decidir a respeito das tomadas de decisões e os rumos a serem seguidos.

Vagner finalizou lamentando a posição da executiva estadual, que por diversas vezes foi convidada para ir em Brasileia sentar com todo o partido, ouvir os pré-candidatos, mas ao invés de dialogar com o Progressista, preferem dialogar somente com o vereador Joelso Pontes em Rio Branco. “Infelizmente a nossa executiva municipal já convidou por diversas vezes a senadora Mailza Gomes para vir e dialogar conosco, mas até agora isso não aconteceu, as decisões que foram tomadas até agora não foi discutida com o partido, somente com o vereador Joelso Pontes, mas o partido não é formado só por ele, nós também deveríamos ter voz”, concluiu.

Liderança do PP

Ouça os áudio do Secretário do MDB de Brasileia, Carlinho Nogueira, zombando dos membros do PP e afirmando que a única liderança do partido é o vereador Joelso Pontes.

Áudio l – Carlinho Nogueira

Áudio ll – Carlinho Nogueira

Vagner Galli, ex-vereador Bil Rocha e Joaquim Lira de Carvalho.