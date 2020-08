A casa de Melo estava sendo demolida, segundo informações do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), pedreiros trabalhavam na demolição da casa e a vítima passava no momento em que a parede estava sendo demolida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) ainda foi acionado, mas ao chegar no local, apenas atestou a morte do dono da casa.

Peritos do Instituo Médico Legal (IML) também estiveram no local e fizeram os procedimentos cabíveis. Do G1 Acre