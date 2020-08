Bola vai voltar a rolar no Campeonato Acreano após 152 de paralisação por causa da pandemia do novo coronavírus — Foto: Kelton Pinho

Quase cinco meses depois de ser paralisado por causa da pandemia do novo coronavírus, o Campeonato Acreano recomeça neste domingo (16), com a abertura do segundo turno. Duas partidas movimentam a rodada dupla, no estádio Florestão, em Rio Branco (AC).

O estadual tem o Galvez como finalista. O Imperador conquistou o primeiro turno e pode garantir o título inédito da competição se faturar também o segundo. O clube ainda tem vaga assegurada na Copa do Brasil, Copa Verde e Campeonato Brasileiro da Série D 2021.

Diante desse cenário, os outros oito clubes que brigam pelo título do Acreano terão que lutar pela segunda vaga do estado em competições nacionais.

Regulamento

Os times estão divididos em dois grupos. No grupo A estão Andirá, Atlético-AC, Plácido de Castro, Rio Branco-AC e São Francisco. O grupo B é formado por Galvez, Humaitá, Náuas e Vasco-AC.

Diferente do primeiro turno, quando as equipes jogaram dentro dos próprios grupos, no segundo os times do grupo A enfrentam os do grupo B. Primeiro e segundo colocados de cada chave passam às semifinais.

Protocolos

Para que o estadual possa ser reiniciado, algumas medidas de segurança foram tomadas para evitar a contaminação e proliferação do novo coronavírus.

Está acertado que os clubes serão responsáveis por bancar os testes para Covid-19 em comissões técnicas e elencos antes do início do segundo turno. A partir do momento que o campeonato recomeçar, todos os clubes precisarão fazer testes rápidos (igA e igM) semanalmente. Esses testes serão bancados pela FFAC.

Além dos cuidados básicos como uso de máscara facial antes de entrar em campo, uso de álcool gel, os clubes ter as delegações no estádio duas horas antes do início dos jogos para a realização dos testes rápidos em todos os membros.

Bruno, goleiro do Rio Branco-AC — Foto: Kelton Pinho

Elencos alterados e contratações de destaque

Com exceção do Galvez, que teve poucas mudanças no elenco que iniciou a disputa do estadual, praticamente todos os clubes tiverem alterações bruscas nos elencos. Além disso, dos treinadores que terminaram o primeiro turno, apenas três clubes não tiveram mudanças: Galvez (Zé Marco), Náuas (Mauro de Lazzari) e Plácido de Castro (Célio Ivan).

Os outros seis têm novo técnico: Andirá (Afonso Alves no 1° turno/ Paulo Alessandro atual), Atlético-AC (Josy Braz no 1° turno/Carlos Júnior atual), Humaitá (Som no 1° turno/Bill atual), Rio Branco-AC (Luciano Chequini no 1° turno/João Mota atual), São Francisco (Wemerson Campos no 1° turno/Marcelo Fontinele atual), Vasco-AC (Merica no 1° turno/Lelão atual).

Os clubes também investiram em contratações para remontagem dos elencos. O Rio Branco-AC foi ao mercado e contratou o goleiro Bruno Fernandes, 35 anos, campeão brasileiro pelo Flamengo em 2009. Além dele, mais de 10 atletas chegaram ao Estrelão.

Outro que buscou um atleta de experiência e renome nacional foi o São Francisco, que acertou o experiente zagueiro Fábio Bilica, 41 anos.

O São Chico vai promover também o retorno ao futebol profissional do atacante Pitíu, 48 anos, que marcou época em clubes do Acre e não atual oficialmente desde 2008. Atlético-AC, Andirá, Humaitá, Náuas, Plácido de Castro e Vasco-AC também refizeram seus elencos. Já o Galvez fez contratações pontuais para suprir as perdas ocorridas durante a pausa forçada. Rodada dupla de abertura O segundo turno começa neste domingo com dois jogos no estádio Florestão, na capital do Acre. A partir das 15h, o São Francisco enfrenta o Vasco-AC. A partir das 17h, o Andirá encara o Humaitá. As partidas são no horário do Acre. Por Globo Esporte Experiente Fábio Bilicavai defender o São Francisco no 2° turno do estadual — Foto: São Francisco FC