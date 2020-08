O Vasco-AC não tem nenhum caso confirmado do novo coronavírus. No início desta semana, jogadores e membros da comissão técnica fizeram o teste rápido e receberam resultados negativos para a Covid-19. Foram 25 exames ao todo, segundo o presidente do clube, Renato Machado, o Lobinho.

De acordo com o dirigente, por conta da falta de recursos nos cofres do Vasco-AC, os próprios jogadores buscaram alternativas para bancar os exames. Os contratos de todos para o returno só foi finalizado após a apresentação dos resultados.

– Uns pagaram pelo particular, outros fizeram pela cidade de Rio Branco, mas tudo trouxeram os exames. Porque só faz o contrato se tiver o exame na mão – disse o dirigente.

“O clube está todo documentado na Federação de Futebol do Acre, tudo assinado. Só estamos esperando a hora do jogo”. Nesta quinta-feira (13), o técnico Lelão comandou mais uma atividade no campo da Fazendinha, na capital acreana, antes da reestreia no Campeonato Acreano. 17 jogadores foram registrados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

O Vasco-AC encara o São Francisco neste domingo (16), a partir das 15h (do Acre), no estádio Florestão. O Cruz-Maltino compõe o grupo B do estadual ao lado de Galvez, Humaitá e Náuas. Por Globo Esporte