Com intuito de zelar pela integridade física e atenção à saúde dos adolescentes em cumprimento de medidas de socioeducação no Acre, o Instituto Socioeducativo do Acre (ISE/AC), manteve a suspensão das visitas em todos os centros socioeducativos do estado.

A decisão foi deliberada em reunião com os membros da Comissão do Plano de Contingência do Instituto Socioeducativo do Acre que atua no enfrentamento à emergência de saúde pública, em decorrência da doença Covid-19. Realizada no dia 13 de agosto, contou com a participação dos representantes do ISE/AC, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Secretaria de Estado de Saúde, Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Ministério Público do Estado do Acre, Defensoria Pública do Acre e membro do Programa de Justiça Presente CNJ/PNUD.

De acordo com o presidente do ISE, Rogério Silva, durante o período de suspensão, a gerência de Saúde e demais setores do Instituto, construirão um novo Plano de Ação para Retomada das Visitas nos Centros Socioeducativos do Estado do Acre. “Além disso, a suspensão pode ser prorrogada por meio de nova reunião da Comissão do Plano de Contingência do ISE/AC, após o término do prazo”, disse.

A portaria nº 122/2020, 14 de agosto, que dispõe sobre a manutenção da suspensão de entrada de visitantes em todos os centros socioeducativos, de internação e internação provisória do Instituto Socioeducativo do Acre, será publicada na edição do Diário Oficial da próxima segunda-feira, 17.