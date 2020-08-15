Cerca de 10 prefeitos acreanos estão impedidos de concorrer à reeleição deste ano, porque tiveram as prestações de contas reprovadas pelo Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC). O nome dos gestores foi enviado ao Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), para que sejam enquadrados na lei dos fichas sujas na hora do pedido de registro da candidatura, pois tiveram condenações transitadas em julgado nos últimos oito anos.
Estão na lista do Tribunal os seguintes gestores: o Plácido de Castro Gedeon Souza Barros (PSDB), o prefeito de Epitaciolândia João Sebastião Flores da Silva (Progressistas), o prefeito de Senador Guiomard André Maia (PSD), o prefeito de Acrelândia Ederaldo Caetano de Souza (Progressistas), o prefeito de Feijó Kiefen Roberto Cavalcante Lima (Progressistas), a prefeita de Tarauacá Marilete Vitorino Siqueira (PSD), o prefeito de Marechal Thaumaturgo Isaac Piyâko (MDB), o prefeito de Manuel Urbano José Altanízio Taumaturgo Sá (MDB), o prefeito de Porto Walter José Estephan Barbari Filho (MDB), e o prefeito de Cruzeiro do Sul Ilderlei Cordeiro (Progressistas).
A direção do diretório regional do Progressistas precisar substituir as candidaturas majoritárias nos municípios de Epitaciolândia, Acrelândia, Feijó e Cruzeiro do Sul, enquanto a direção do MDB nos municípios de Marechal Thaumaturgo, Manuel Urbano e o PSD em Tarauacá e Senador Guiomard.
A direção do Partido dos Trabalhadores no Acre (PT) precisará substituir a candidatura do deputado Daniel Queiroz de Sant’Ana (Daniel Zen) na Capital acreana, do ex-prefeito de Capixaba, Lourival Mustafa de Andrade (o Serraria), do ex-prefeito de Marechal Thaumaturgo Itamar de Sá e o diretório municipal do MDB de Brasileia buscar outro nome para substituir a ex-prefeita Leila Galvão, porque todos eles figuram na lista dos inelegíveis do TCE-AC.
Os atuais prefeitos devem ingressar com um mandado de segurança para concorrer ao pleito, pois precisarão da aprovação das suas contas pelas Câmaras de Vereadores para contestar judicialmente na Justiça Eleitoral a decisão dos conselheiros, mas outros os tribunais superiores para contestar o veredicto.
Confira a lista dos ex-prefeitos que estão impedidos da disputa eleitoral
Francisco Tavares, Vagner de Santana Amorim, Hilário de Holanda Melo, Humberto Gonçalves Filho, Jasone Ferreira da Silva, Joais da Silva dos Santos, João Eduardo Teles de Lima (Padeiro), Jonas Dales da Costa Silva, José Augusto Gomes da Cunha, José Brasil Barbosa da Silva, Juarez Leitão, Aldemir Lopes, Ale Anute Silva, André Hassem, Celso Ribeiro, Cleidison de Jesus Rocha, Clovis Valdir Moretti, Erisvaldo Torquato Fernandes, Francimar Fernandes, Cleudo Rocha da Costa, Roney de Oliveira Firmino, Vagner José Sales, Vanderlei Messias Sales, Vilseu Ferreira da Silva, Wanderley Zaire Lopes, José Maria Rodrigues, José Ronaldo Pessoa Pereira, Rui Coelho, Júlio Barbosa Aquino, Luiz Helosman Anddrade, Manuel da Silva Almeida, Marcinho Miranda, Maria do Socorro da Silva Prado, Maria Eliane Gadelha, Mauri Sérgio de Oliveira, Michel Marques Abrahão, Neuzari Correia Pinheiro, Nilson Areal, Paulo César da Silva, Randson Oliveira ;almeida e Rivelino da Silva Mota.
Veja a lista abaixo:
|Nº
|NOME
|ENTIDADE
|PROCESSOS
|1
|ADAILDO DOS SANTOS OLIVEIRA
|CÂMARA MUNIC. DE BUJARI
|3
|2
|ADÃO LEITE MARTINS
|CÂMARA MUNIC. DE SENADOR GUIOMARD
|10
|3
|ADAUTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
|COMPANHIA DE SAN. DO ESTADO DO ACRE – SANACRE
|5
|4
|ADECIO DE CASTRO NOGUEIRA
|UNIÃO MUNIC. DAS ASSOC. DE MORADORES DE RIO BRANCO – UMAMRB
|1
|5
|ADEILSON MOREIRA CAMPOS
|SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
|3
|6
|ADEMIR BATISTA DE FIGUEIREDO
|CÂMARA MUNICIPAL DE JORDÃO
|4
|7
|AGRECINO DE SOUZA
|CÂMARA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA
|3
|8
|ALBANIR GOMES LOPES
|CÂMARA MUNICIPAL DE JORDÃO
|1
|9
|ALBERTES PAIVA DA SILVA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE MANUEL URBANO
|1
|10
|ALBERTO TAVARES PEREIRA JUNIOR
|COMPANHIA DE DES. DE SERVIÇOS AMBIENTAIS DO ACRE
|1
|11
|ALCÉRIO ANTONIO DE OLIVEIRA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
|2
|12
|ALDEMIR DA SILVA LOPES
|PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO
|30
|13
|ALE ANUTE SILVA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE MANUEL URBANO
|24
|14
|ALÉRCIO DIAS
|SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
|1
|15
|ALIPIO GOMES DE BRITO
|CÂMARA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
|1
|16
|ALLISON DA SILVA LIMA
|CÂMARA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO
|6
|17
|ALTEMIR DE PINHO NERI
|CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
|1
|18
|ALUIZIO BEZERRA DE OLIVEIRA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
|6
|19
|ALUIZIO ROCHA DA SILVA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARI
|1
|20
|ALVARO MOREIRA ROMERO
|SEC. DE ESTADO DE SAÚDE
|2
|21
|ANA LEILA GALVÃO MAIA MOREIRA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
|12
|22
|ANA MARIA CUNHA DO NASCIMENTO FIGUEIREDO
|FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ASSIS BRASIL
|2
|23
|ANDERSON PEREIRA HASSEM
|PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL
|2
|24
|ANDRÉ LUIS TAVARES DA CRUZ MAIA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
|16
|25
|ANDRE LUIZ PEREIRA HASSEM
|PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA
|33
|26
|ANGELA PEREIRA OLMOS
|FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO WALTER
|1
|27
|ANGELEIDE SILVA LEITE COSTA
|CÂMARA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA
|6
|28
|ANTONIA ALVES PEREIRA CAVALCANTE
|CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL
|1
|29
|ANTONIO AQUINO LOPES
|FUNDAÇÃO CULTURAL – FDRHCD
|2
|30
|ANTONIO BARBOSA DE SOUSA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL
|8
|31
|ANTONIO CARLOS FERREIRA PORTELA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
|15
|32
|ANTÔNIO CÉSAR LAZZARE
|CÂMARA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO
|6
|33
|ANTONIO DE ARAUJO PIMENTEL
|CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÉIA
|1
|34
|ANTONIO DONIZETE ZANOTTI
|DEPARTAMENTO EST. DE ÁGUA E SANEAMENTO-DEAS
|1
|35
|ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
|CÂMARA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES
|1
|36
|ANTÔNIO GERMANO SALES BENTO
|DETRAN – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
|1
|37
|ANTONIO JEFFERSON MAGALHAES
|CÂMARA MUNICIPAL DE MANUEL URBANO
|8
|38
|ANTÔNIO LIMA DOS SANTOS
|CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS
|17
|39
|ANTÔNIO MATOS DA SILVA
|CÂMARA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES
|10
|40
|ANTONIO MONTEIRO NETO
|SEC. DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
|2
|41
|ANTONIO RAIMUNDO DE BRITO RAMOS
|PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARI
|28
|42
|ANTÔNIO RODRIGUES VIDAL
|PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIXABA
|1
|43
|ANTONIO TORRES
|SECRETARIA DE ESTADO DE DES. SOCIAL
|5
|44
|APARECIDO COLOMBO
|PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA
|5
|45
|ARNALDO PEREIRA LIMA
|CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÉIA
|1
|46
|ARNETE SOUZA GUIMARÃES BATISTA
|COHAB/ACRE – CIA. DE HABITACAO DO ACRE
|10
|47
|ARY FECURY DA SILVA
|COMPANHIA DE SANEAM. DO ESTADO DO ACRE – SANACRE
|5
|48
|AURÉLIO DE SOUZA BRAGA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ
|1
|49
|AURILENE DE OLIVEIRA RIBEIRO
|PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIXABA
|2
|50
|BENEDITO CAVALCANTE DAMASCENO
|PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
|8
|51
|BRUNA CAMILA MAIA NASCIMENTO PINHEIRO
|PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA
|3
|52
|CARLOS ALBERTO BERNARDO DE ARAÚJO
|UNIÃO MUNICIPAL DAS ASSOC. DE MORADORES DE RIO BRANCO – UMAMRB
|3
|53
|CARLOS ALBERTO SANTIAGO DE MELO
|COHAB/ACRE – CIA. DE HABITACAO DO ACRE
|24
|54
|CARLOS ARMANDO DE SOUZA ALVES
|CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÉIA
|8
|55
|CARLOS CELSO MEDEIROS RIBEIRO
|PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
|2
|56
|CARLOS CÉSAR NUNES DE ARAÚJO
|PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA
|16
|57
|CARLOS EDUARDO ALVES
|FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE
|2
|58
|CARLOS GOMES DE SOUZA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ
|1
|59
|CARLOS TADEU LOPES DA SILVA
|CÂMARA MUNICIPAL DE TARAUACÁ
|15
|60
|CASSIANO FIGUEIRA MARQUES DE OLIVEIRA
|SEC. DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER
|10
|61
|CÁSSIO SILVEIRA FRANCO
|INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE
|4
|62
|CATARINA VALENTE DE FREITAS
|INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE
|1
|63
|CATEJANIO MENDONÇA DO NASCIMENTO
|CÂMARA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES
|1
|64
|CHARLES OLIVEIRA DE SOUZA
|CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIXABA
|1
|65
|CHARMES DA SILVA DINIZ
|CÂMARA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
|2
|66
|CLAUDEMIR DE ALBUQUERQUE SOARES
|CÂMARA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA
|8
|67
|CLÁUDIO BRAGA LEITE
|CÂMARA MUNICIPAL DE FEIJÓ
|12
|68
|CLAUDIO EUGÊNIO SILVA DE OLIVEIRA
|CÂMARA MUNICIPAL DE FEIJÓ
|13
|69
|CLAUDIO ROBERTO PINHEIRO ARAUJO
|CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS
|3
|70
|CLEBER DOS SANTOS NOBRE
|CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
|1
|71
|CLEBERSON FELIX DA SILVA
|CONSELHO GESTOR DO HOSP. G. DE CRUZEIRO DO SUL
|3
|72
|CLEIDISON DE JESUS ROCHA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA
|49
|73
|CLOVIS VALDIR MORETTI
|PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA
|8
|74
|CRISTOVAM PONTES DE MOURA
|DERACRE
|3
|75
|DANIEL DOS SANTOS LOPES E SILVA
|CÂMARA MUNICIPAL DE BUJARI
|6
|76
|DANIEL QUEIROZ DE SANTANA
|FUNDAÇÃO DE CULT. E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR
|1
|77
|DERMIVAL VILAS BOAS STAUT
|CÂMARA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA
|28
|78
|DIMAS DA SILVA SANDAS
|INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE
|2
|79
|DIOJINO GUIMARAES DA SILVA
|CÂMARA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA
|1
|80
|DIRCEU AUGUSTO SILVA
|INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – IAPEN
|2
|81
|DJALMA EDUARDO CARDOSO
|PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
|11
|82
|EBERVAL BATISTA DOS SANTOS
|PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA
|1
|83
|EDER DA SILVA SARAH
|PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
|1
|84
|EDERALDO CAETANO DE SOUSA
|FUNDEB ACRELÂNDIA
|5
|85
|EDÉSIO MATOS DOS SANTOS
|CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO
|2
|86
|EDIVAN DA ROCHA SILVA
|CÂMARA MUNICIPAL DE JORDÃO
|1
|87
|EDMAR RODRIGUES DE LIMA
|CÂMARA MUNICIPAL DE TARAUACÁ
|2
|88
|EDSON PEREIRA MAGALHÃES
|CÂMARA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES
|2
|89
|EDVALDO DA COSTA MELO
|CÂMARA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO
|4
|90
|ELI LIMA DE FREITAS
|PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
|2
|91
|ELIAS E SOUZA CAMPOS
|CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
|1
|92
|ELSON DE LIMA FARIAS
|PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÃO
|27
|93
|ELUZIMAR ALENCAR DE ALMEIDA
|COMPANHIA DE SANEAM. DO EST. DO ACRE – SANACRE
|15
|94
|ERISVANDO TORQUATO DO NASCIMENTO
|PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ
|34
|95
|EURILINDA MARIA GOMES FIGUEIREDO
|FUNDAÇÃO MUNICIPAL GARIBALDI BRASIL
|1
|96
|EVANDRO OLIVEIRA CARDOSO
|CÂMARA MUNICIPAL DE BUJARI
|2
|97
|EVERALDO GOMES PEREIRA DA SILVA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
|26
|98
|FABIO DE ARAUJO FREITAS
|PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ
|1
|99
|FELISMAR MESQUITA MOREIRA
|DEPARTAMENTO EST. DE PAV. E SANEAMENTO – DEPASA
|11
|100
|FELIX DE MELO SARAH NETO
|PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR. THAUMATURGO
|2
|101
|FERNANDO FARIAS SEVÁ
|FUNDAÇÃO DE CUL. E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR
|1
|102
|FLÁVIO GONÇALVES BORGES
|FUNDAÇÃO DE CULT. E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR
|1
|103
|FRANCIMAR FERNANDES DE ALBUQUERQUE
|PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ
|3
|104
|FRANCISCO ALVES GUIMARÃES
|CÂMARA MUNICIPAL DE JORDÃO
|19
|105
|FRANCISCO ANASTÁCIO CESÁRIO BRAGA
|DEPARTAMENTO DE ESTR. DE RODAGEM, INFRA-ESTRUTURA HIDR. E AEROP. DO ACRE – DERACRE
|31
|106
|FRANCISCO BATISTA DE SOUZA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
|2
|107
|FRANCISCO CLEUDO ROCHA DA COSTA
|PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL DE TARAUACÁ
|2
|108
|FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA COSTA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS
|11
|109
|FRANCISCO ELADIO FERREIRA DE SOUZA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
|3
|110
|FRANCISCO ERNILSON DE FREITAS
|PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES
|28
|111
|FRANCISCO FERREIRA DE VASCONCELOS
|CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
|1
|112
|FRANCISCO GREGORIO DA SILVA FILHO
|FUNDO DE PESQUISA DO PATRIM. HISTÓRICO DO ACRE
|1
|113
|FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA
|FUNDAÇÃO DE CULT. E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR
|1
|114
|FRANCISCO RODRIGUES OLIVEIRA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ
|1
|115
|FRANCISCO SEBASTIÃO MENDES
|PREFEITURA MUNICIPAL DE MANUEL URBANO
|47
|116
|FRANCISCO TAVARES DE SOUZA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO
|1
|117
|FRANCISCO UBIRACY MACHADO DE VASCONCELOS
|PREFEITURA MUNICIPAL DE XAPURI
|9
|118
|FRANCISCO VAGNER DE SANTANA AMORIM
|PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES
|5
|119
|GARISSON PLÍNIO SARAH MESSIAS
|PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
|1
|120
|GEDEON SOUSA BARROS
|PREFEITURA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO
|34
|121
|GEMIL SALIM DE ABREU JUNIOR
|SERVIÇO SOCIAL DE SAÚDE DO ACRE PRÓ SAÚDE
|8
|122
|GEORGE TEIXEIRA PINHEIRO
|SEC. DE ESTADO DA FAZENDA
|1
|123
|GESSI NASCIMENTO DA SILVA
|CÂMARA MUNICIPAL DE XAPURI
|4
|124
|GILBERTO DO CARMO LOPES SIQUEIRA
|SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
|4
|125
|GILBERTO LIRA DE ALMEIDA
|CÂMARA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
|4
|126
|GILCIRLEY HONORIO RODRIGUES
|PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
|1
|127
|GILDA ALMEIDA DA SILVA DAMASCENO
|CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL
|2
|128
|GILDO CESAR ROCHA PINTO
|DEPARTAMENTO EST. DE PAV. E SANEAMENTO – DEPASA
|9
|129
|GILSON RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
|UNIÃO MUNIC. DAS ASS. DE MOR. DE RIO BRANCO – UMAMRB
|1
|130
|GLADSON AUGUSTO SILVA MENEZES
|COLONACRE – CIA. DE DES. AGRÁRIO E COLONIZ. DO AC
|1
|131
|GLENILSON ARAUJO FIGUEREDO
|INSTITUTO DE TERRAS DO ACRE – ITERACRE
|1
|132
|HAMMERLY DA SILVA ALBUQUERQUE
|PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ
|20
|133
|HEDILBERTO SARAIVA GOMES
|OMPANHIA INDUSTRIAL DE LATICINIOS DO ACRE-CILA
|13
|134
|HENRY ANTÔNIO SILVA NOGUEIRA
|SECRETARIA DE ESTADO DE PEQUENOS NEGÓCIOS
|1
|135
|HILÁRIO DE HOLANDA MELO
|PREFEITURA MUNICIPAL DO JORDÃO
|11
|136
|HUGO OLIVEIRA JUNIOR
|CÂMARA MUNICIPAL DE TARAUACA
|3
|137
|HUMBERTO GONÇALVES FILHO
|PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL
|57
|138
|IDESIO LUIIS FRANKE
|EMATER/ACRE – EMP. DE ASSIST.TECN.EXTENS.RURAL
|9
|139
|ILDERLEI SOUZA RODRIGUES CORDEIRO
|PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
|20
|140
|ILMARA RODRIGUES LIMA
|SECRETARIA DE ESTADO TURISMO E LAZER
|2
|141
|IRAILTON DE LIMA SOUSA
|INSTITUTO DOM MOACYR GRECHI
|23
|142
|ISAAC DA SILVA PIYÃKO
|UNDO MUNIC. DE SAÚDE DE MARECHAL THAUMATURGO
|11
|143
|ISAAC DE SOUZA LIMA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA
|7
|144
|ITAMAR PEREIRA DE SÁ
|PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO
|32
|145
|IURI RODRIGUES MOREIRA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE XAPURI
|2
|146
|IVANETO DIAS DE OLIVEIRA
|CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO WALTER
|1
|147
|IVANILSON LUCIO FERREIRA DA SILVA
|CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO WALTER
|3
|148
|IZILDA CARLOTA SINHORINI GRASSO
|SERVIÇO SOCIAL DE SAÚDE DO ACRE PRÓ SAÚDE
|1
|149
|JACKS AROLDO BATISTA PESSOA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
|1
|150
|JACKSON MARINHEIRO PEREIRA
|EMURB – EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO
|38
|151
|JAIFE LIMA DA SILVA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS
|1
|152
|JAIR DE LIMA PACÍFICO
|PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ
|1
|153
|JAMES MOURA DE CARVALHO
|CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS
|1
|154
|JAMES PEREIRA DA SILVA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
|35
|155
|JANILDA DA NÓBREGA DE ARAÚJO
|PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS
|1
|156
|JASONE FERREIRA DA SILVA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ
|2
|157
|JEFFERSON LUNARDELLI COGO
|INSTITUTO DE DEF. AGROPECUARIA E FLORESTAL – IDAF
|3
|158
|JOAIS DA SILVA DOS SANTOS
|PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIXABA
|21
|159
|JOÃO BATISTA FREITAS DE OLIVEIRA
|DETRAN – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
|1
|160
|JOÃO DELES DE MENEZES
|PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO
|1
|161
|JOÃO EDVALDO TELES DE LIMA
|CÂMARA MUNICIPAL DE BUJARI
|7
|162
|JOÃO JOSÉ BISPO
|PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
|1
|163
|JOÃO LUCIANO DA COSTA
|FUNDO MUNIC. DE SAÚDE DE MARECHAL THAUMATURGO
|1
|164
|JOAO PETROLINO GONÇALVES DE ASSIS
|FUNDACAO CULTURAL – FDRHCD
|2
|165
|JOÃO SEBASTIÃO FLORES DA SILVA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA
|3
|166
|JOAO THAUMATURGO NETO
|SECRETARIA DE PRODUÇÃO SEAPROF
|1
|167
|JOICELI CADAXO FEITOSA LIMA
|UNIÃO MUNICIPAL DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE RIO BRANCO – UMAMRB
|2
|168
|JONAS DALES DA COSTA SILVA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA
|19
|169
|JONATHA DE FARIAS ONOFRE
|COMPANHIA INDUSTRIAL DE LATICINIOS DO ACRE-CILA
|1
|170
|JORGE ALMEIDA DA SILVA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE MANUEL URBANO
|1
|171
|JORGE EDUARDO OLIVEIRA FIGUEIREDO
|FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRASILÉIA
|4
|172
|JORGE HENRIQUE BEZERRA NOGUEIRA QUEIROZ
|FUNDO DE PES. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO ACRE
|1
|173
|JORGE NEY FERNANDES
|EMURB – EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO
|16
|174
|JOSÉ AFONSO VASCONCELOS FERNANDES
|COMPANHIA INDUSTRIAL DE LATICINIOS DO ACRE-CILA
|1
|175
|JOSÉ ALTAMIR TAUMATURGO SÁ
|PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS
|1
|176
|JOSÉ ALTANÍZIO TAUMATURGO SÁ
|PREFEITURA MUNICIPAL DE MANUEL URBANO
|11
|177
|JOSÉ AUGUSTO GOMES DA CUNHA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIXABA
|9
|178
|JOSÉ BRASIL BARBOSA DA SILVA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS
|41
|179
|JOSÉ CARLOS REIS DA SILVA
|SECRETARIA DE ESTADO DE AGROPECUÁRIA – SEAP
|1
|180
|JOSÉ CARLOS SILVA FERNANDES
|EMURB – EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO
|3
|181
|JOSÉ CLEOMAR GOMES DO NASCIMENTO
|CÂMARA MUNICIPAL DE FEIJÓ
|4
|182
|JOSÉ COSTA DE CARVALHO
|PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO WALTER
|1
|183
|JOSÉ DA SILVA E SILVA
|CÂMARA MUNICIPAL DE JORDÃO
|20
|184
|JOSE DONISETE DE MELO
|PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA
|1
|185
|JOSÉ ELSON SANTIAGO DE MELO
|ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE
|9
|186
|JOSÉ ESTEPHAN BARBARY FILHO
|PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO WALTER
|18
|187
|JOSÉ EZI DO NASCIMENTO ARAGÃO
|CÂMARA MUNICIPAL DE TARAUACÁ
|2
|188
|JOSÉ FELIZARDO DA SILVA
|CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
|2
|189
|JOSÉ GADELHA DAS CHAGAS
|PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO WALTER
|5
|190
|JOSÉ GUILHERME DE ALMEIDA ALBUQUERQUE
|CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
|8
|191
|JOSÉ IVO PERES GALVÃO
|PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
|1
|192
|JOSÉ JUAREZ LEITÃO DOS SANTOS
|PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ
|7
|193
|JOSE LUIZ REVOLLO JUNIOR
|PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
|1
|194
|JOSÉ LUIZ SOMBRA RODRIGUES
|CODISACRE – CIA. DE DESENV. IND. DO EST. DO ACRE
|1
|195
|JOSÉ MANOEL DOURADO DE OLIVEIRA
|CÂMARA MUNICIPAL DE TARAUACÁ
|5
|196
|JOSE MARIA MOURA BARROS
|CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIXABA
|1
|197
|JOSE MARIA RODRIGUES
|PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
|4
|198
|JOSÉ MENEZES CRUZ
|PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA
|1
|199
|JOSÉ RAIMUNDO DE SOUZA BENTES
|CÂMARA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA
|4
|200
|JOSE RAIMUNDO DE SOUZA DA SILVA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
|116
|201
|JOSÉ RIBAMAR FERREIRA LEITÃO
|CÂMARA MUNICIPAL DE FEIJÓ
|2
|202
|JOSÉ RIVALDO SILVA DE SOUZA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ
|1
|203
|JOSE RONALDO PESSOA PEREIRA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA
|21
|204
|JOSÉ RUY COELHO DE ALBUQUERQUE
|PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
|5
|205
|JOSÉ ULINEIDE BENIGNO GOMES
|PREFEITURA MUNICIPAL DE MANUEL URBANO
|9
|206
|JOSUE WILLIAN DE ANDRADE MENDES
|PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
|2
|207
|JOZINEY ALVES AMORIM
|ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE
|1
|208
|JUANEZ BARROSO FALCÃO
|PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES
|1
|209
|JUCIMAR PESSOA DE SOUZA
|CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
|1
|210
|JULIANA QUINTEIRO
|FUNDACAO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE
|1
|211
|JÚLIO BARBOSA DE AQUINO
|PREFEITURA MUNICIPAL DE XAPURI
|5
|212
|JURACY MELO NOGUEIRA
|CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
|4
|213
|KARLA KRISTINA OLIVEIRA MARTINS
|FUNDAÇÃO DE CULT. E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR
|17
|214
|KIEFER ROBERTO CAVALCANTE LIMA
|FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIJÓ
|9
|215
|LAURA KEIKO SAKAI OKAMURA
|SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SAS
|14
|216
|LEANDRO TAVARES DE ALMEIDA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO
|1
|217
|LEONILDO ROSAS RODRIGUES
|SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO
|4
|218
|LIBERATO RIBEIRO DA SILVA FILHO
|PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA
|1
|219
|LINDOMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
|1
|220
|LOURIVAL MARQUES DE OLIVEIRA FILHO
|SEC. DE EST. DE EXT. AGROFL. E PROD. FAMILIAR
|1
|221
|LOURIVAL MUSTAFA DE ANDRADE
|PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIXABA
|2
|222
|LÚCIA DE FÁTIMA CARLOS PAIVA LUNA
|HOSPITAL GERAL DE CLINICAS DE RIO BRANCO
|2
|223
|LUIZ AUGUSTO RIBEIRO DO VALLE
|INSTITUTO DE DEF. AGROPECUARIA E FLORESTAL – IDAF
|1
|224
|LUIZ CARLOS SIMÃO PAIVA
|COMPANHIA DE SANEAM. DO EST. DO ACRE – SANACRE E ACREDATA – EMPRESA DE PROCES. DE DADOS S/A
|10
|225
|LUIZ HELOSMAN DE FIGUEIREDO
|PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA
|2
|226
|LUIZ PEREIRA DE LIMA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO
|1
|227
|MAMED DANKAR NETO
|SEC. DE ESTADO DE EXT. AGROF. E PROD. FAMILIAR
|1
|228
|MANOEL AUGUSTO DA COSTA
|CÂMARA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
|31
|229
|MANOEL BATISTA DE ARAÚJO
|PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL
|4
|230
|MANOEL DA SILVA ALMEIDA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE MANUEL URBANO
|21
|231
|MANOEL FERREIRA GOMES
|CÂMARA MUNICIPAL DE BUJARI
|1
|232
|MANOEL MEDEIROS RODRIGUES
|CÂMARA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA
|2
|233
|MANOEL PEREIRA DA SILVA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
|1
|234
|MANOEL WANES MACHADO PERES
|COHAB/ACRE – CIA. DE HABITACAO DO ACRE
|5
|235
|MANUEL MARCOS CARVALHO DE MESQUITA
|CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
|2
|236
|MARCELA NASCIMENTO DE SOUZA
|CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS
|5
|237
|MARCIANO BEZERRA DA SILVA
|CÂMARA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA
|2
|238
|MARCIO PEREIRA MIRANDA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE XAPURI
|12
|239
|MARCO ANTONIO BRANDAO LOPES
|INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DOM MOACYR
|16
|240
|MARCO ANTÔNIO MORAIS
|PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ
|1
|241
|MARCO RIBEIRO
|CÂMARA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA
|8
|242
|MARCONDES BARROSO DE ARAÚJO
|PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS
|4
|243
|MARCOS ANTONIO CALDAS LAGUE
|CÂMARA MUNICIPAL DE JORDÃO
|3
|244
|MARCUS ANTÔNIO CAVALCANTE LIMA
|CÂMARA MUNICIPAL DE FEIJÓ
|1
|245
|MARCUS VINICIUS DO VALE ANUTE
|CÂMARA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
|8
|246
|MARIA DAS GRAÇAS ALVES PEREIRA
|SECRETARIA DE EST. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SAS
|3
|247
|MARIA DO SOCORRO DA SILVA PRADO
|PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
|2
|248
|MARIA ELIANE GADELHA CARIÚS
|PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL
|34
|249
|MARIA ERLÂNIA SILVA AGUIAR
|PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ
|1
|250
|MARIA ODETE MOREIRA LIMA
|CONSELHO GEST. DO HOSP. G. DE CRUZEIRO DO SUL
|3
|251
|MARIA RITA PARO DE LIMA
|INSTITUTO DOM MOACYR GRECHI
|1
|252
|MARIA ZILA FROTA BEZERRA DE OLIVEIRA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
|1
|253
|MARIAMA MORENA ALVES AVALLONE
|SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO
|2
|254
|MARILETE VITORINO DE SIQUEIRA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ
|35
|255
|MARIO JORGE GOMES FIESCA
|CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÉIA
|30
|256
|MARIO MAIA
|SEC. DE ESTADO DE SAÚDE
|2
|257
|MARIVAN LIMA NOBRE
|SERVIÇO SOCIAL DE SAÚDE DO ACRE PRÓ SAÚDE
|7
|258
|MARTIN FILLUS CAVALCANTE HESSEL
|INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – IAPEN
|3
|259
|MASTROIANNE FURTADO DE SOUZA
|CAMARA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
|4
|260
|MATHEUS WILLIAN LIMA DE QUEIROZ
|CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS
|3
|261
|MAURI SERGIO MOURA DE OLIVEIRA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
|2
|262
|MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA PRAXEDES
|PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO
|16
|263
|MAURISTELIO TESSINÁRI DE SOUZA
|CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIXABA
|2
|264
|MEIRE MARIA SERGIO MENEZES SILVA
|CÂMARA MUNICIPAL DE JORDÃO
|2
|265
|MICHEL MARQUES ABRAHÃO
|PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARI
|5
|266
|NÁDIA MARIA VILANOVA MONTEIRO
|PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ
|2
|267
|NELSON DA SILVA MAGALHAES
|CÂMARA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES
|3
|268
|NERICIL RODRIGUES DE SOUZA
|CÂMARA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA
|1
|269
|NEUDO LOPES DA SILVA
|CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL
|4
|270
|NEUZARI CORREIA PINHEIRO
|PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO WALTER
|28
|271
|NICOLAU ALVES DE FREITAS
|CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
|3
|272
|NILSON ROBERTO AREAL DE ALMEIDA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
|133
|273
|NILTON LUIZ COSSON MOTA
|EMATER/ACRE – EMP. DE ASSIST. TECN. EXTENS. RURAL
|1
|274
|OCIMAR PEREIRA XAVIER
|CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIXABA
|4
|275
|ORIVALDO SILVA DO AMARAL
|CÂMARA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
|1
|276
|OSEIAS DAVILA PAULA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE XAPURI
|3
|277
|OSVALDO DE SOUSA LEAL JÚNIOR
|SEC. DE ESTADO DE SAÚDE
|17
|278
|OTAVIO GUIMARAES VAREDA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIXABA
|33
|279
|PAULO CÉSAR DA SILVA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO
|22
|280
|PAULO LOPES MATEUS KAXINAWA
|CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS
|6
|281
|PAULO ROBERTO MIRANDA ACÁCIO DE LIMA
|CÂMARA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO
|3
|282
|PEDRO DE OLIVEIRA SILVA
|CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
|5
|283
|PEDRO MENDES DA SILVA
|CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
|4
|284
|PEDRO RODRIGUES CAVALCANTE NETO
|CÂMARA MUNICIPAL DE FEIJÓ
|1
|285
|RAFAEL ALMEIDA DE SOUSA
|INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE
|7
|286
|RAIMUNDA DA LUZ MELO DA ROCHA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE MANUEL URBANO
|7
|287
|RAIMUNDA SOARES EL SHAWWA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
|1
|288
|RAIMUNDO CIPRIANO DE OLIVEIRA
|CÂMARA MUNICIPAL DE MANUEL URBANO
|13
|289
|RAIMUNDO DO NASCIMENTO
|CAMARA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
|11
|290
|RAIMUNDO FERREIRA PINHEIRO
|PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ
|39
|291
|RAIMUNDO MARANGUAPE DE BRITO
|PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL DE TARAUACÁ
|1
|292
|RAIMUNDO MENEZES DA SILVA
|CÂMARA MUNICIPAL DE BUJARI
|2
|293
|RAIMUNDO NONATO DA SILVA GONDIM
|CÂMARA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA
|6
|294
|RAIMUNDO NONATO FREIRE RODRIGUES
|CÂMARA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA
|12
|295
|RAIMUNDO TOSCANO VELOZO
|CÂMARA MUNICIPAL DE MANUEL URBANO
|5
|296
|RANDSON OLIVEIRA ALMEIDA
|PREFEITURA MUNIC. DE MARECHAL THAUMATURGO
|22
|297
|REGINA DE SOUZA MELO
|CÂMARA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA
|3
|298
|RENATO EVANDRO DAS CHAGAS DO AMARAL
|INSTITUTO DE DEF. AGROPECUARIA E FLORESTAL – IDAF
|1
|299
|RIVELINO DA SILVA MOTA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS
|24
|300
|ROCILDA DE CASTRO SALES
|CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
|5
|301
|RODINEY BARBOSA DA SILVA
|PREFEITURA MUN. DE MARECHAL THAUMATURGO
|1
|302
|RODRIGO CUNHA FORNECK
|FUNDAÇÃO MUNICIPAL GARIBALDI BRASIL
|10
|303
|RODRIGO DAVID DE OLIVEIRA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO
|1
|304
|ROGER CORREA DE OLIVEIRA
|CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
|2
|305
|ROGÉRIO CORREA MORAIS
|CÂMARA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA
|1
|306
|ROGÉRIO PONTES DE SOUSA
|CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÉIA
|2
|307
|ROMARIO TAVARES DAVILA
|CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
|7
|308
|ROMUALDO DE SOUZA ARAÚJO
|FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUJARI
|5
|309
|RÔMULO BARROS SOARES
|CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIXABA
|4
|310
|RONALDO COSMO FERRAZ
|CÂMARA MUNICIPAL DE XAPURI
|10
|311
|RONALDO DE QUEIROZ COSTA SOBRINHO
|INSTITUTO DE DEF. AGROPECUARIA E FLORESTAL – IDAF
|2
|312
|RONEY DE OLIVEIRA FIRMINO
|PREFEITURA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO
|21
|313
|ROSADMA MARIA DE SOUZA MACEDO
|DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO – DEPASA
|6
|314
|ROSILDO CASSIANO CORREIA
|CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO WALTER
|2
|315
|ROSIMAR LIMA DE OLIVEIRA
|CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS
|13
|316
|SAULO ESTEFESON VASCONCELOS MAIA
|CÂMARA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES
|2
|317
|SEBASTIAO RITA DE CARVALHO
|CÂMARA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA
|7
|318
|SEBASTIÃO SIBÁ MACHADO OLIVEIRA
|EMATER/ACRE – EMP. DE ASSIST. TECN. EXTENS. RURAL
|1
|319
|SEBASTIÃO SOUZA CORREIA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES
|11
|320
|SÉRGIO ROBERTO GOMES DE SOUZA
|SERVIÇO SOCIAL DE SAÚDE DO ACRE PRÓ SAÚDE
|10
|321
|SÉRGIO YOSHIO NAKAMURA
|DEPART. DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRA-ESTRUTURA HIDROVIÁRIA E AEROPORTUÁRIAS DO ACRE – DERACRE
|31
|322
|SEVERINA SELMA DA COSTA ARAÚJO
|CÂMARA MUNICIPAL DE MANUEL URBANO
|22
|323
|SILTON GONÇALVES DE MELO
|CONDIAC
|3
|324
|SILVANO QUEIROZ DA SILVA
|CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO
|3
|325
|SIVALDO BARBOSA SERENO
|CÂMARA MUNICIPAL DE JORDÃO
|1
|326
|STÉLIO MARTINS ROCHA
|DETRAN – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
|1
|327
|TACIO DE BRITO
|DEPARTAMENTO EST. DE AGUA E SANEAMENTO-DEAS
|1
|328
|TARCÍSIO SOARES DE BRITO
|CÂMARA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO
|7
|329
|TONY JOHN DE OLIVEIRA
|AGÊNCIA DE NEG. DO ESTADO DO ACRE S.A. – ANAC
|6
|330
|UILHIAN BELMONT ALVES
|CÂMARA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA
|7
|331
|VAGNER JOSÉ SALES
|PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
|25
|332
|VALDOZINHO VIEIRA DO Ó
|CÂMARA MUNICIPAL DE TARAUACA
|12
|333
|VALÉRIA DINIZ DA SILVA
|CÂMARA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
|4
|334
|VANDERLEY MESSIAS SALES
|PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO WALTER
|5
|335
|VANDERLEY VIANA DE LIMA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE XAPURI
|8
|336
|VILSEU FERREIRA DA SILVA
|PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA
|9
|337
|WANDERLEY ZAIRE LOPES
|PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
|95
|338
|WANDERSON PEREIRA DE SOUSA
|CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
|11
|339
|ZAQUEU PEREIRA DE CARVALHO
|CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL
|5
Por Cezar Negreiros – jornal a tribuna