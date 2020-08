Cerca de 10 prefeitos acreanos estão impedidos de concorrer à reeleição deste ano, porque tiveram as prestações de contas reprovadas pelo Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC). O nome dos gestores foi enviado ao Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), para que sejam enquadrados na lei dos fichas sujas na hora do pedido de registro da candidatura, pois tiveram condenações transitadas em julgado nos últimos oito anos.

Estão na lista do Tribunal os seguintes gestores: o Plácido de Castro Gedeon Souza Barros (PSDB), o prefeito de Epitaciolândia João Sebastião Flores da Silva (Progressistas), o prefeito de Senador Guiomard André Maia (PSD), o prefeito de Acrelândia Ederaldo Caetano de Souza (Progressistas), o prefeito de Feijó Kiefen Roberto Cavalcante Lima (Progressistas), a prefeita de Tarauacá Marilete Vitorino Siqueira (PSD), o prefeito de Marechal Thaumaturgo Isaac Piyâko (MDB), o prefeito de Manuel Urbano José Altanízio Taumaturgo Sá (MDB), o prefeito de Porto Walter José Estephan Barbari Filho (MDB), e o prefeito de Cruzeiro do Sul Ilderlei Cordeiro (Progressistas).

A direção do diretório regional do Progressistas precisar substituir as candidaturas majoritárias nos municípios de Epitaciolândia, Acrelândia, Feijó e Cruzeiro do Sul, enquanto a direção do MDB nos municípios de Marechal Thaumaturgo, Manuel Urbano e o PSD em Tarauacá e Senador Guiomard.

A direção do Partido dos Trabalhadores no Acre (PT) precisará substituir a candidatura do deputado Daniel Queiroz de Sant’Ana (Daniel Zen) na Capital acreana, do ex-prefeito de Capixaba, Lourival Mustafa de Andrade (o Serraria), do ex-prefeito de Marechal Thaumaturgo Itamar de Sá e o diretório municipal do MDB de Brasileia buscar outro nome para substituir a ex-prefeita Leila Galvão, porque todos eles figuram na lista dos inelegíveis do TCE-AC.

Os atuais prefeitos devem ingressar com um mandado de segurança para concorrer ao pleito, pois precisarão da aprovação das suas contas pelas Câmaras de Vereadores para contestar judicialmente na Justiça Eleitoral a decisão dos conselheiros, mas outros os tribunais superiores para contestar o veredicto.

Confira a lista dos ex-prefeitos que estão impedidos da disputa eleitoral

Francisco Tavares, Vagner de Santana Amorim, Hilário de Holanda Melo, Humberto Gonçalves Filho, Jasone Ferreira da Silva, Joais da Silva dos Santos, João Eduardo Teles de Lima (Padeiro), Jonas Dales da Costa Silva, José Augusto Gomes da Cunha, José Brasil Barbosa da Silva, Juarez Leitão, Aldemir Lopes, Ale Anute Silva, André Hassem, Celso Ribeiro, Cleidison de Jesus Rocha, Clovis Valdir Moretti, Erisvaldo Torquato Fernandes, Francimar Fernandes, Cleudo Rocha da Costa, Roney de Oliveira Firmino, Vagner José Sales, Vanderlei Messias Sales, Vilseu Ferreira da Silva, Wanderley Zaire Lopes, José Maria Rodrigues, José Ronaldo Pessoa Pereira, Rui Coelho, Júlio Barbosa Aquino, Luiz Helosman Anddrade, Manuel da Silva Almeida, Marcinho Miranda, Maria do Socorro da Silva Prado, Maria Eliane Gadelha, Mauri Sérgio de Oliveira, Michel Marques Abrahão, Neuzari Correia Pinheiro, Nilson Areal, Paulo César da Silva, Randson Oliveira ;almeida e Rivelino da Silva Mota.

Veja a lista abaixo:

Nº NOME ENTIDADE PROCESSOS 1 ADAILDO DOS SANTOS OLIVEIRA CÂMARA MUNIC. DE BUJARI 3 2 ADÃO LEITE MARTINS CÂMARA MUNIC. DE SENADOR GUIOMARD 10 3 ADAUTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE COMPANHIA DE SAN. DO ESTADO DO ACRE – SANACRE 5 4 ADECIO DE CASTRO NOGUEIRA UNIÃO MUNIC. DAS ASSOC. DE MORADORES DE RIO BRANCO – UMAMRB 1 5 ADEILSON MOREIRA CAMPOS SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 3 6 ADEMIR BATISTA DE FIGUEIREDO CÂMARA MUNICIPAL DE JORDÃO 4 7 AGRECINO DE SOUZA CÂMARA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA 3 8 ALBANIR GOMES LOPES CÂMARA MUNICIPAL DE JORDÃO 1 9 ALBERTES PAIVA DA SILVA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANUEL URBANO 1 10 ALBERTO TAVARES PEREIRA JUNIOR COMPANHIA DE DES. DE SERVIÇOS AMBIENTAIS DO ACRE 1 11 ALCÉRIO ANTONIO DE OLIVEIRA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 2 12 ALDEMIR DA SILVA LOPES PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO 30 13 ALE ANUTE SILVA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANUEL URBANO 24 14 ALÉRCIO DIAS SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 15 ALIPIO GOMES DE BRITO CÂMARA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA 1 16 ALLISON DA SILVA LIMA CÂMARA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO 6 17 ALTEMIR DE PINHO NERI CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ACRE 1 18 ALUIZIO BEZERRA DE OLIVEIRA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL 6 19 ALUIZIO ROCHA DA SILVA PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARI 1 20 ALVARO MOREIRA ROMERO SEC. DE ESTADO DE SAÚDE 2 21 ANA LEILA GALVÃO MAIA MOREIRA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA 12 22 ANA MARIA CUNHA DO NASCIMENTO FIGUEIREDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ASSIS BRASIL 2 23 ANDERSON PEREIRA HASSEM PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL 2 24 ANDRÉ LUIS TAVARES DA CRUZ MAIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD 16 25 ANDRE LUIZ PEREIRA HASSEM PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA 33 26 ANGELA PEREIRA OLMOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO WALTER 1 27 ANGELEIDE SILVA LEITE COSTA CÂMARA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA 6 28 ANTONIA ALVES PEREIRA CAVALCANTE CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL 1 29 ANTONIO AQUINO LOPES FUNDAÇÃO CULTURAL – FDRHCD 2 30 ANTONIO BARBOSA DE SOUSA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL 8 31 ANTONIO CARLOS FERREIRA PORTELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE 15 32 ANTÔNIO CÉSAR LAZZARE CÂMARA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO 6 33 ANTONIO DE ARAUJO PIMENTEL CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÉIA 1 34 ANTONIO DONIZETE ZANOTTI DEPARTAMENTO EST. DE ÁGUA E SANEAMENTO-DEAS 1 35 ANTONIO FRANCISCO DA SILVA CÂMARA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES 1 36 ANTÔNIO GERMANO SALES BENTO DETRAN – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 37 ANTONIO JEFFERSON MAGALHAES CÂMARA MUNICIPAL DE MANUEL URBANO 8 38 ANTÔNIO LIMA DOS SANTOS CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS 17 39 ANTÔNIO MATOS DA SILVA CÂMARA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES 10 40 ANTONIO MONTEIRO NETO SEC. DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 2 41 ANTONIO RAIMUNDO DE BRITO RAMOS PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARI 28 42 ANTÔNIO RODRIGUES VIDAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIXABA 1 43 ANTONIO TORRES SECRETARIA DE ESTADO DE DES. SOCIAL 5 44 APARECIDO COLOMBO PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA 5 45 ARNALDO PEREIRA LIMA CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÉIA 1 46 ARNETE SOUZA GUIMARÃES BATISTA COHAB/ACRE – CIA. DE HABITACAO DO ACRE 10 47 ARY FECURY DA SILVA COMPANHIA DE SANEAM. DO ESTADO DO ACRE – SANACRE 5 48 AURÉLIO DE SOUZA BRAGA PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ 1 49 AURILENE DE OLIVEIRA RIBEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIXABA 2 50 BENEDITO CAVALCANTE DAMASCENO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE 8 51 BRUNA CAMILA MAIA NASCIMENTO PINHEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA 3 52 CARLOS ALBERTO BERNARDO DE ARAÚJO UNIÃO MUNICIPAL DAS ASSOC. DE MORADORES DE RIO BRANCO – UMAMRB 3 53 CARLOS ALBERTO SANTIAGO DE MELO COHAB/ACRE – CIA. DE HABITACAO DO ACRE 24 54 CARLOS ARMANDO DE SOUZA ALVES CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÉIA 8 55 CARLOS CELSO MEDEIROS RIBEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD 2 56 CARLOS CÉSAR NUNES DE ARAÚJO PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA 16 57 CARLOS EDUARDO ALVES FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE 2 58 CARLOS GOMES DE SOUZA PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ 1 59 CARLOS TADEU LOPES DA SILVA CÂMARA MUNICIPAL DE TARAUACÁ 15 60 CASSIANO FIGUEIRA MARQUES DE OLIVEIRA SEC. DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER 10 61 CÁSSIO SILVEIRA FRANCO INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE 4 62 CATARINA VALENTE DE FREITAS INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE 1 63 CATEJANIO MENDONÇA DO NASCIMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES 1 64 CHARLES OLIVEIRA DE SOUZA CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIXABA 1 65 CHARMES DA SILVA DINIZ CÂMARA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA 2 66 CLAUDEMIR DE ALBUQUERQUE SOARES CÂMARA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA 8 67 CLÁUDIO BRAGA LEITE CÂMARA MUNICIPAL DE FEIJÓ 12 68 CLAUDIO EUGÊNIO SILVA DE OLIVEIRA CÂMARA MUNICIPAL DE FEIJÓ 13 69 CLAUDIO ROBERTO PINHEIRO ARAUJO CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS 3 70 CLEBER DOS SANTOS NOBRE CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL 1 71 CLEBERSON FELIX DA SILVA CONSELHO GESTOR DO HOSP. G. DE CRUZEIRO DO SUL 3 72 CLEIDISON DE JESUS ROCHA PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA 49 73 CLOVIS VALDIR MORETTI PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA 8 74 CRISTOVAM PONTES DE MOURA DERACRE 3 75 DANIEL DOS SANTOS LOPES E SILVA CÂMARA MUNICIPAL DE BUJARI 6 76 DANIEL QUEIROZ DE SANTANA FUNDAÇÃO DE CULT. E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR 1 77 DERMIVAL VILAS BOAS STAUT CÂMARA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA 28 78 DIMAS DA SILVA SANDAS INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE 2 79 DIOJINO GUIMARAES DA SILVA CÂMARA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA 1 80 DIRCEU AUGUSTO SILVA INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – IAPEN 2 81 DJALMA EDUARDO CARDOSO PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD 11 82 EBERVAL BATISTA DOS SANTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA 1 83 EDER DA SILVA SARAH PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL 1 84 EDERALDO CAETANO DE SOUSA FUNDEB ACRELÂNDIA 5 85 EDÉSIO MATOS DOS SANTOS CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO 2 86 EDIVAN DA ROCHA SILVA CÂMARA MUNICIPAL DE JORDÃO 1 87 EDMAR RODRIGUES DE LIMA CÂMARA MUNICIPAL DE TARAUACÁ 2 88 EDSON PEREIRA MAGALHÃES CÂMARA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES 2 89 EDVALDO DA COSTA MELO CÂMARA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO 4 90 ELI LIMA DE FREITAS PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA 2 91 ELIAS E SOUZA CAMPOS CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 1 92 ELSON DE LIMA FARIAS PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÃO 27 93 ELUZIMAR ALENCAR DE ALMEIDA COMPANHIA DE SANEAM. DO EST. DO ACRE – SANACRE 15 94 ERISVANDO TORQUATO DO NASCIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ 34 95 EURILINDA MARIA GOMES FIGUEIREDO FUNDAÇÃO MUNICIPAL GARIBALDI BRASIL 1 96 EVANDRO OLIVEIRA CARDOSO CÂMARA MUNICIPAL DE BUJARI 2 97 EVERALDO GOMES PEREIRA DA SILVA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA 26 98 FABIO DE ARAUJO FREITAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ 1 99 FELISMAR MESQUITA MOREIRA DEPARTAMENTO EST. DE PAV. E SANEAMENTO – DEPASA 11 100 FELIX DE MELO SARAH NETO PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR. THAUMATURGO 2 101 FERNANDO FARIAS SEVÁ FUNDAÇÃO DE CUL. E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR 1 102 FLÁVIO GONÇALVES BORGES FUNDAÇÃO DE CULT. E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR 1 103 FRANCIMAR FERNANDES DE ALBUQUERQUE PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ 3 104 FRANCISCO ALVES GUIMARÃES CÂMARA MUNICIPAL DE JORDÃO 19 105 FRANCISCO ANASTÁCIO CESÁRIO BRAGA DEPARTAMENTO DE ESTR. DE RODAGEM, INFRA-ESTRUTURA HIDR. E AEROP. DO ACRE – DERACRE 31 106 FRANCISCO BATISTA DE SOUZA PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD 2 107 FRANCISCO CLEUDO ROCHA DA COSTA PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL DE TARAUACÁ 2 108 FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA COSTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS 11 109 FRANCISCO ELADIO FERREIRA DE SOUZA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL 3 110 FRANCISCO ERNILSON DE FREITAS PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES 28 111 FRANCISCO FERREIRA DE VASCONCELOS CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL 1 112 FRANCISCO GREGORIO DA SILVA FILHO FUNDO DE PESQUISA DO PATRIM. HISTÓRICO DO ACRE 1 113 FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA FUNDAÇÃO DE CULT. E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR 1 114 FRANCISCO RODRIGUES OLIVEIRA PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ 1 115 FRANCISCO SEBASTIÃO MENDES PREFEITURA MUNICIPAL DE MANUEL URBANO 47 116 FRANCISCO TAVARES DE SOUZA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO 1 117 FRANCISCO UBIRACY MACHADO DE VASCONCELOS PREFEITURA MUNICIPAL DE XAPURI 9 118 FRANCISCO VAGNER DE SANTANA AMORIM PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES 5 119 GARISSON PLÍNIO SARAH MESSIAS PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL 1 120 GEDEON SOUSA BARROS PREFEITURA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO 34 121 GEMIL SALIM DE ABREU JUNIOR SERVIÇO SOCIAL DE SAÚDE DO ACRE PRÓ SAÚDE 8 122 GEORGE TEIXEIRA PINHEIRO SEC. DE ESTADO DA FAZENDA 1 123 GESSI NASCIMENTO DA SILVA CÂMARA MUNICIPAL DE XAPURI 4 124 GILBERTO DO CARMO LOPES SIQUEIRA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 4 125 GILBERTO LIRA DE ALMEIDA CÂMARA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA 4 126 GILCIRLEY HONORIO RODRIGUES PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE 1 127 GILDA ALMEIDA DA SILVA DAMASCENO CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL 2 128 GILDO CESAR ROCHA PINTO DEPARTAMENTO EST. DE PAV. E SANEAMENTO – DEPASA 9 129 GILSON RODRIGUES DE ALBUQUERQUE UNIÃO MUNIC. DAS ASS. DE MOR. DE RIO BRANCO – UMAMRB 1 130 GLADSON AUGUSTO SILVA MENEZES COLONACRE – CIA. DE DES. AGRÁRIO E COLONIZ. DO AC 1 131 GLENILSON ARAUJO FIGUEREDO INSTITUTO DE TERRAS DO ACRE – ITERACRE 1 132 HAMMERLY DA SILVA ALBUQUERQUE PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ 20 133 HEDILBERTO SARAIVA GOMES OMPANHIA INDUSTRIAL DE LATICINIOS DO ACRE-CILA 13 134 HENRY ANTÔNIO SILVA NOGUEIRA SECRETARIA DE ESTADO DE PEQUENOS NEGÓCIOS 1 135 HILÁRIO DE HOLANDA MELO PREFEITURA MUNICIPAL DO JORDÃO 11 136 HUGO OLIVEIRA JUNIOR CÂMARA MUNICIPAL DE TARAUACA 3 137 HUMBERTO GONÇALVES FILHO PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL 57 138 IDESIO LUIIS FRANKE EMATER/ACRE – EMP. DE ASSIST.TECN.EXTENS.RURAL 9 139 ILDERLEI SOUZA RODRIGUES CORDEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL 20 140 ILMARA RODRIGUES LIMA SECRETARIA DE ESTADO TURISMO E LAZER 2 141 IRAILTON DE LIMA SOUSA INSTITUTO DOM MOACYR GRECHI 23 142 ISAAC DA SILVA PIYÃKO UNDO MUNIC. DE SAÚDE DE MARECHAL THAUMATURGO 11 143 ISAAC DE SOUZA LIMA PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA 7 144 ITAMAR PEREIRA DE SÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO 32 145 IURI RODRIGUES MOREIRA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAPURI 2 146 IVANETO DIAS DE OLIVEIRA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO WALTER 1 147 IVANILSON LUCIO FERREIRA DA SILVA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO WALTER 3 148 IZILDA CARLOTA SINHORINI GRASSO SERVIÇO SOCIAL DE SAÚDE DO ACRE PRÓ SAÚDE 1 149 JACKS AROLDO BATISTA PESSOA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA 1 150 JACKSON MARINHEIRO PEREIRA EMURB – EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO 38 151 JAIFE LIMA DA SILVA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS 1 152 JAIR DE LIMA PACÍFICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ 1 153 JAMES MOURA DE CARVALHO CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS 1 154 JAMES PEREIRA DA SILVA PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD 35 155 JANILDA DA NÓBREGA DE ARAÚJO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS 1 156 JASONE FERREIRA DA SILVA PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ 2 157 JEFFERSON LUNARDELLI COGO INSTITUTO DE DEF. AGROPECUARIA E FLORESTAL – IDAF 3 158 JOAIS DA SILVA DOS SANTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIXABA 21 159 JOÃO BATISTA FREITAS DE OLIVEIRA DETRAN – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 160 JOÃO DELES DE MENEZES PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO 1 161 JOÃO EDVALDO TELES DE LIMA CÂMARA MUNICIPAL DE BUJARI 7 162 JOÃO JOSÉ BISPO PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA 1 163 JOÃO LUCIANO DA COSTA FUNDO MUNIC. DE SAÚDE DE MARECHAL THAUMATURGO 1 164 JOAO PETROLINO GONÇALVES DE ASSIS FUNDACAO CULTURAL – FDRHCD 2 165 JOÃO SEBASTIÃO FLORES DA SILVA PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA 3 166 JOAO THAUMATURGO NETO SECRETARIA DE PRODUÇÃO SEAPROF 1 167 JOICELI CADAXO FEITOSA LIMA UNIÃO MUNICIPAL DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE RIO BRANCO – UMAMRB 2 168 JONAS DALES DA COSTA SILVA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA 19 169 JONATHA DE FARIAS ONOFRE COMPANHIA INDUSTRIAL DE LATICINIOS DO ACRE-CILA 1 170 JORGE ALMEIDA DA SILVA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANUEL URBANO 1 171 JORGE EDUARDO OLIVEIRA FIGUEIREDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRASILÉIA 4 172 JORGE HENRIQUE BEZERRA NOGUEIRA QUEIROZ FUNDO DE PES. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO ACRE 1 173 JORGE NEY FERNANDES EMURB – EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO 16 174 JOSÉ AFONSO VASCONCELOS FERNANDES COMPANHIA INDUSTRIAL DE LATICINIOS DO ACRE-CILA 1 175 JOSÉ ALTAMIR TAUMATURGO SÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS 1 176 JOSÉ ALTANÍZIO TAUMATURGO SÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANUEL URBANO 11 177 JOSÉ AUGUSTO GOMES DA CUNHA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIXABA 9 178 JOSÉ BRASIL BARBOSA DA SILVA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS 41 179 JOSÉ CARLOS REIS DA SILVA SECRETARIA DE ESTADO DE AGROPECUÁRIA – SEAP 1 180 JOSÉ CARLOS SILVA FERNANDES EMURB – EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO 3 181 JOSÉ CLEOMAR GOMES DO NASCIMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE FEIJÓ 4 182 JOSÉ COSTA DE CARVALHO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO WALTER 1 183 JOSÉ DA SILVA E SILVA CÂMARA MUNICIPAL DE JORDÃO 20 184 JOSE DONISETE DE MELO PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA 1 185 JOSÉ ELSON SANTIAGO DE MELO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE 9 186 JOSÉ ESTEPHAN BARBARY FILHO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO WALTER 18 187 JOSÉ EZI DO NASCIMENTO ARAGÃO CÂMARA MUNICIPAL DE TARAUACÁ 2 188 JOSÉ FELIZARDO DA SILVA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ACRE 2 189 JOSÉ GADELHA DAS CHAGAS PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO WALTER 5 190 JOSÉ GUILHERME DE ALMEIDA ALBUQUERQUE CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ACRE 8 191 JOSÉ IVO PERES GALVÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL 1 192 JOSÉ JUAREZ LEITÃO DOS SANTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ 7 193 JOSE LUIZ REVOLLO JUNIOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA 1 194 JOSÉ LUIZ SOMBRA RODRIGUES CODISACRE – CIA. DE DESENV. IND. DO EST. DO ACRE 1 195 JOSÉ MANOEL DOURADO DE OLIVEIRA CÂMARA MUNICIPAL DE TARAUACÁ 5 196 JOSE MARIA MOURA BARROS CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIXABA 1 197 JOSE MARIA RODRIGUES PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE 4 198 JOSÉ MENEZES CRUZ PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA 1 199 JOSÉ RAIMUNDO DE SOUZA BENTES CÂMARA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA 4 200 JOSE RAIMUNDO DE SOUZA DA SILVA PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA 116 201 JOSÉ RIBAMAR FERREIRA LEITÃO CÂMARA MUNICIPAL DE FEIJÓ 2 202 JOSÉ RIVALDO SILVA DE SOUZA PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ 1 203 JOSE RONALDO PESSOA PEREIRA PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA 21 204 JOSÉ RUY COELHO DE ALBUQUERQUE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE 5 205 JOSÉ ULINEIDE BENIGNO GOMES PREFEITURA MUNICIPAL DE MANUEL URBANO 9 206 JOSUE WILLIAN DE ANDRADE MENDES PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA 2 207 JOZINEY ALVES AMORIM ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE 1 208 JUANEZ BARROSO FALCÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES 1 209 JUCIMAR PESSOA DE SOUZA CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD 1 210 JULIANA QUINTEIRO FUNDACAO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE 1 211 JÚLIO BARBOSA DE AQUINO PREFEITURA MUNICIPAL DE XAPURI 5 212 JURACY MELO NOGUEIRA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 4 213 KARLA KRISTINA OLIVEIRA MARTINS FUNDAÇÃO DE CULT. E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR 17 214 KIEFER ROBERTO CAVALCANTE LIMA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIJÓ 9 215 LAURA KEIKO SAKAI OKAMURA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SAS 14 216 LEANDRO TAVARES DE ALMEIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO 1 217 LEONILDO ROSAS RODRIGUES SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO 4 218 LIBERATO RIBEIRO DA SILVA FILHO PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA 1 219 LINDOMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE 1 220 LOURIVAL MARQUES DE OLIVEIRA FILHO SEC. DE EST. DE EXT. AGROFL. E PROD. FAMILIAR 1 221 LOURIVAL MUSTAFA DE ANDRADE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIXABA 2 222 LÚCIA DE FÁTIMA CARLOS PAIVA LUNA HOSPITAL GERAL DE CLINICAS DE RIO BRANCO 2 223 LUIZ AUGUSTO RIBEIRO DO VALLE INSTITUTO DE DEF. AGROPECUARIA E FLORESTAL – IDAF 1 224 LUIZ CARLOS SIMÃO PAIVA COMPANHIA DE SANEAM. DO EST. DO ACRE – SANACRE E ACREDATA – EMPRESA DE PROCES. DE DADOS S/A 10 225 LUIZ HELOSMAN DE FIGUEIREDO PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA 2 226 LUIZ PEREIRA DE LIMA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO 1 227 MAMED DANKAR NETO SEC. DE ESTADO DE EXT. AGROF. E PROD. FAMILIAR 1 228 MANOEL AUGUSTO DA COSTA CÂMARA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA 31 229 MANOEL BATISTA DE ARAÚJO PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL 4 230 MANOEL DA SILVA ALMEIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANUEL URBANO 21 231 MANOEL FERREIRA GOMES CÂMARA MUNICIPAL DE BUJARI 1 232 MANOEL MEDEIROS RODRIGUES CÂMARA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA 2 233 MANOEL PEREIRA DA SILVA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL 1 234 MANOEL WANES MACHADO PERES COHAB/ACRE – CIA. DE HABITACAO DO ACRE 5 235 MANUEL MARCOS CARVALHO DE MESQUITA CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 2 236 MARCELA NASCIMENTO DE SOUZA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS 5 237 MARCIANO BEZERRA DA SILVA CÂMARA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA 2 238 MARCIO PEREIRA MIRANDA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAPURI 12 239 MARCO ANTONIO BRANDAO LOPES INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DOM MOACYR 16 240 MARCO ANTÔNIO MORAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ 1 241 MARCO RIBEIRO CÂMARA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA 8 242 MARCONDES BARROSO DE ARAÚJO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS 4 243 MARCOS ANTONIO CALDAS LAGUE CÂMARA MUNICIPAL DE JORDÃO 3 244 MARCUS ANTÔNIO CAVALCANTE LIMA CÂMARA MUNICIPAL DE FEIJÓ 1 245 MARCUS VINICIUS DO VALE ANUTE CÂMARA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA 8 246 MARIA DAS GRAÇAS ALVES PEREIRA SECRETARIA DE EST. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SAS 3 247 MARIA DO SOCORRO DA SILVA PRADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD 2 248 MARIA ELIANE GADELHA CARIÚS PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL 34 249 MARIA ERLÂNIA SILVA AGUIAR PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ 1 250 MARIA ODETE MOREIRA LIMA CONSELHO GEST. DO HOSP. G. DE CRUZEIRO DO SUL 3 251 MARIA RITA PARO DE LIMA INSTITUTO DOM MOACYR GRECHI 1 252 MARIA ZILA FROTA BEZERRA DE OLIVEIRA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL 1 253 MARIAMA MORENA ALVES AVALLONE SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO 2 254 MARILETE VITORINO DE SIQUEIRA PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ 35 255 MARIO JORGE GOMES FIESCA CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÉIA 30 256 MARIO MAIA SEC. DE ESTADO DE SAÚDE 2 257 MARIVAN LIMA NOBRE SERVIÇO SOCIAL DE SAÚDE DO ACRE PRÓ SAÚDE 7 258 MARTIN FILLUS CAVALCANTE HESSEL INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – IAPEN 3 259 MASTROIANNE FURTADO DE SOUZA CAMARA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA 4 260 MATHEUS WILLIAN LIMA DE QUEIROZ CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS 3 261 MAURI SERGIO MOURA DE OLIVEIRA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 2 262 MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA PRAXEDES PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO 16 263 MAURISTELIO TESSINÁRI DE SOUZA CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIXABA 2 264 MEIRE MARIA SERGIO MENEZES SILVA CÂMARA MUNICIPAL DE JORDÃO 2 265 MICHEL MARQUES ABRAHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARI 5 266 NÁDIA MARIA VILANOVA MONTEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ 2 267 NELSON DA SILVA MAGALHAES CÂMARA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES 3 268 NERICIL RODRIGUES DE SOUZA CÂMARA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA 1 269 NEUDO LOPES DA SILVA CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL 4 270 NEUZARI CORREIA PINHEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO WALTER 28 271 NICOLAU ALVES DE FREITAS CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL 3 272 NILSON ROBERTO AREAL DE ALMEIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA 133 273 NILTON LUIZ COSSON MOTA EMATER/ACRE – EMP. DE ASSIST. TECN. EXTENS. RURAL 1 274 OCIMAR PEREIRA XAVIER CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIXABA 4 275 ORIVALDO SILVA DO AMARAL CÂMARA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA 1 276 OSEIAS DAVILA PAULA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAPURI 3 277 OSVALDO DE SOUSA LEAL JÚNIOR SEC. DE ESTADO DE SAÚDE 17 278 OTAVIO GUIMARAES VAREDA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIXABA 33 279 PAULO CÉSAR DA SILVA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO 22 280 PAULO LOPES MATEUS KAXINAWA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS 6 281 PAULO ROBERTO MIRANDA ACÁCIO DE LIMA CÂMARA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO 3 282 PEDRO DE OLIVEIRA SILVA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 5 283 PEDRO MENDES DA SILVA CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD 4 284 PEDRO RODRIGUES CAVALCANTE NETO CÂMARA MUNICIPAL DE FEIJÓ 1 285 RAFAEL ALMEIDA DE SOUSA INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE 7 286 RAIMUNDA DA LUZ MELO DA ROCHA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANUEL URBANO 7 287 RAIMUNDA SOARES EL SHAWWA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 1 288 RAIMUNDO CIPRIANO DE OLIVEIRA CÂMARA MUNICIPAL DE MANUEL URBANO 13 289 RAIMUNDO DO NASCIMENTO CAMARA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA 11 290 RAIMUNDO FERREIRA PINHEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ 39 291 RAIMUNDO MARANGUAPE DE BRITO PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL DE TARAUACÁ 1 292 RAIMUNDO MENEZES DA SILVA CÂMARA MUNICIPAL DE BUJARI 2 293 RAIMUNDO NONATO DA SILVA GONDIM CÂMARA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA 6 294 RAIMUNDO NONATO FREIRE RODRIGUES CÂMARA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA 12 295 RAIMUNDO TOSCANO VELOZO CÂMARA MUNICIPAL DE MANUEL URBANO 5 296 RANDSON OLIVEIRA ALMEIDA PREFEITURA MUNIC. DE MARECHAL THAUMATURGO 22 297 REGINA DE SOUZA MELO CÂMARA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA 3 298 RENATO EVANDRO DAS CHAGAS DO AMARAL INSTITUTO DE DEF. AGROPECUARIA E FLORESTAL – IDAF 1 299 RIVELINO DA SILVA MOTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS 24 300 ROCILDA DE CASTRO SALES CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL 5 301 RODINEY BARBOSA DA SILVA PREFEITURA MUN. DE MARECHAL THAUMATURGO 1 302 RODRIGO CUNHA FORNECK FUNDAÇÃO MUNICIPAL GARIBALDI BRASIL 10 303 RODRIGO DAVID DE OLIVEIRA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO 1 304 ROGER CORREA DE OLIVEIRA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 2 305 ROGÉRIO CORREA MORAIS CÂMARA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA 1 306 ROGÉRIO PONTES DE SOUSA CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÉIA 2 307 ROMARIO TAVARES DAVILA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL 7 308 ROMUALDO DE SOUZA ARAÚJO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUJARI 5 309 RÔMULO BARROS SOARES CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIXABA 4 310 RONALDO COSMO FERRAZ CÂMARA MUNICIPAL DE XAPURI 10 311 RONALDO DE QUEIROZ COSTA SOBRINHO INSTITUTO DE DEF. AGROPECUARIA E FLORESTAL – IDAF 2 312 RONEY DE OLIVEIRA FIRMINO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO 21 313 ROSADMA MARIA DE SOUZA MACEDO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO – DEPASA 6 314 ROSILDO CASSIANO CORREIA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO WALTER 2 315 ROSIMAR LIMA DE OLIVEIRA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS 13 316 SAULO ESTEFESON VASCONCELOS MAIA CÂMARA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES 2 317 SEBASTIAO RITA DE CARVALHO CÂMARA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA 7 318 SEBASTIÃO SIBÁ MACHADO OLIVEIRA EMATER/ACRE – EMP. DE ASSIST. TECN. EXTENS. RURAL 1 319 SEBASTIÃO SOUZA CORREIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES 11 320 SÉRGIO ROBERTO GOMES DE SOUZA SERVIÇO SOCIAL DE SAÚDE DO ACRE PRÓ SAÚDE 10 321 SÉRGIO YOSHIO NAKAMURA DEPART. DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRA-ESTRUTURA HIDROVIÁRIA E AEROPORTUÁRIAS DO ACRE – DERACRE 31 322 SEVERINA SELMA DA COSTA ARAÚJO CÂMARA MUNICIPAL DE MANUEL URBANO 22 323 SILTON GONÇALVES DE MELO CONDIAC 3 324 SILVANO QUEIROZ DA SILVA CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO 3 325 SIVALDO BARBOSA SERENO CÂMARA MUNICIPAL DE JORDÃO 1 326 STÉLIO MARTINS ROCHA DETRAN – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1 327 TACIO DE BRITO DEPARTAMENTO EST. DE AGUA E SANEAMENTO-DEAS 1 328 TARCÍSIO SOARES DE BRITO CÂMARA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO 7 329 TONY JOHN DE OLIVEIRA AGÊNCIA DE NEG. DO ESTADO DO ACRE S.A. – ANAC 6 330 UILHIAN BELMONT ALVES CÂMARA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA 7 331 VAGNER JOSÉ SALES PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL 25 332 VALDOZINHO VIEIRA DO Ó CÂMARA MUNICIPAL DE TARAUACA 12 333 VALÉRIA DINIZ DA SILVA CÂMARA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA 4 334 VANDERLEY MESSIAS SALES PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO WALTER 5 335 VANDERLEY VIANA DE LIMA PREFEITURA MUNICIPAL DE XAPURI 8 336 VILSEU FERREIRA DA SILVA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA 9 337 WANDERLEY ZAIRE LOPES PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA 95 338 WANDERSON PEREIRA DE SOUSA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ACRE 11 339 ZAQUEU PEREIRA DE CARVALHO CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL 5

Por Cezar Negreiros – jornal a tribuna