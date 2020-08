Folha do Acre – O Tribunal de Contas do Estado (TCE) iniciou as inspeções para acompanhamentos de contratos emergências firmados pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) no tocante aos recursos da Covid-19.

As publicações das inspeções foram publicadas no Diário Eletrônico da instituição na quinta-feira (13) e mostra que serão inspecionados dois dos contratos firmados da Sesacre com a empresa Conquista Distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares Eireli, cujo contrato objetivava a aquisição de materiais hospitalares e materiais para ampliação de Unidades de Terapia Intensiva.

Outra empresa que terá os contratos inspecionados será a Quantum Empreendimentos em Saúde Ltda-EPP. O objetivo é inspecionar inconsistências no relatório apresentado pela Sesacre no que se refere ao objetivo do contrato que é aquisição de material médico hospitalar para atender as unidades básicas de saúde no âmbito do estado do Acre.

A Sesacre tem 15 dias para se manifestar a respeito das inconsistências relatoriais apresentadas.