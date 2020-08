Assessoria – A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Franco Silva, conhecida como UPA da Sobral, promoveu nesta sexta-feira, 14, uma capacitação para os profissionais da unidade. O curso foi organizado pelo núcleo de educação permanente da UPA em parceria com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ao todo, 23 profissionais entre médicos, técnicos de enfermagem e enfermeiros, puderam participar do curso sobre “Vias Aéreas em tempos de Covid” e sobre “Suporte básico e avançado de vidas”.

A capacitação com duração de 6 horas foi realizada no auditório da Secretaria de Estado de Educação (SEE), respeitando o distanciamento social em tempos de pandemia.

A técnica em enfermagem, Adeliana Andrade, considera de extrema importância esse tipo de evento que a unidade ofereceu aos seus funcionários, pois, segundo ela, neste período de pandemia estar aprimorando seus conhecimentos e poder ofertar aos pacientes um atendimento de qualidade e humanizado, não beneficia somente a população, mas também contribuiu para a própria formação profissional.

“A UPA da Sobral está de parabéns, pois foi um curso muito proveitoso em que todos que estavam ali puderam aprender novas técnicas e novos conhecimentos, e quem já sabia pôde aperfeiçoar. Vivenciamos essas situações no dia a dia, então foi válido e bastante proveitoso”, ressalta Adelina.

De acordo com o gerente de Assistência da UPA da Sobral, Júnior Martins, o curso foi um pedido dos profissionais da unidade que queriam aprimorar o conhecimento sobre o atendimento no setor de urgência e emergência, que na UPA é o setor de traumas.

“Conseguimos proporcionar isso para toda equipe multiprofissional. Abrimos as inscrições e tivemos uma média de 50 inscritos, mas como trabalham em escalas, conseguimos confirmar a presença de mais de 20 profissionais”, explica Martins.

E para beneficiar a todos os interessados, o gerente destaca que já está sendo organizado um segundo curso com o mesmo tema, graças à parceria com o Samu e SEE.