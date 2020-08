O terçado foi encontrado durante revista no homem. Já na delegacia, o suspeito contou que estava ingerindo bebida alcoólica com outro homem quando os dois se desentenderam e ele saiu correndo atrás do conhecido.

Os dois teriam se afastados e o suspeitou tentou entrar no hospital com a arma e foi impedido pelo segurança.

A Polícia Civil explicou também que liberou o suspeito porque nenhum servidor do hospital apareceu na delegacia para fazer uma denúncia contra ele. A reportagem tentou falar com a direção do hospital, mas não obteve resposta até a última atualização desta matéria. Do G1 Acre