Assessoria – Adquirido em agosto do ano passado, o avião do Governo do Estado, o Harpia-02, realizou nesta sexta-feira, 14, mais uma viagem aos municípios de Jordão e Santa Rosa do Purus, levando 400 quilos de medicamentos, oxigênio e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) às unidades de saúde.

A parceria entre Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), já rendeu cerca de 40 horas de voos da aeronave no auxílio aos municípios durante a pandemia de Covid-19, de acordo com o coordenador do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), Nayck Trindade de Souza.

“Essa tem sido uma constante desde que começou a pandemia e nós já atendemos todos os municípios isolados e esse avião tem sido fundamental para esse auxílio”, destacou o coordenador.

A aeronave, além de materiais médicos hospitalares e EPIs tem somado forças no enfrentamento ao coronavírus, inclusive, levando profissionais aos municípios de difícil acesso.