Dando continuidade aos serviços de infraestrutura, iniciados em janeiro de 2020, a Prefeitura de Rio Branco, deu início nesta sexta-feira, 14, aos serviços de melhoria viária na Regional Belo Jardim.

Participaram do evento realizado na Rua 19 de Novembro, no Belo Jardim I, os secretários Edson Rigaud (Infraestrutura) e Paulo Sérgio Braña (Agricultura), presidentes de bairro, o vereador Raimundo Neném, lideranças religiosas e moradores da região.

Os trabalhos da Prefeitura se concentraram em áreas que demandam medidas discutidas com as lideranças comunitárias, nas regionais São Francisco, Cadeia Velha, 6 de Agosto, Belo Jardim, Vila Acre, Sobral, Calafate, Estação Experimental e Tancredo Neves.

“Entendemos que as ruas asfaltadas desenvolvem a comunidade, produzindo bem-estar e qualidade de vida às pessoas. Aliado a isso, a Prefeitura está com o programa de revitalização do Parque de Iluminação Pública, começando pelo bairro Cadeia Velha e que vai chegar na cidade inteira, dando mais luminosidade as ruas, mais segurança e conforto a todos”, destacou a prefeita Socorro Neri.

Para o presidente do bairro Belo Jardim Antônio Carlos Rodrigues de Souza, o Rodrigo, “o benefício traz qualidade de vida, isso porquê o nosso bairro vinha sendo o primeiro em pontos negativos como casos de Dengue, Covid-19 e criminalidade”, completou.

“Há 22 anos estávamos esperando esse benefício. Aqui na frente da igreja era um igapó, insetos de toda sorte apareciam, inclusive cobras enormes no igapó que se transformava aruá no inverno. A comunidade agradece pelo benefício”, agradeceu o pastor Roberto Pinto.

“Andávamos de botas ou com sacola nos pés, era assim! A noite, no escuro. Hoje, vendo esse benefício chegando o sentimento é de gratidão”, observou a professora aposentada Maria Silva Nogueira.