Construção de um terminal de passageiros na Avenida Ceará, na região do bairro Doca Furtado, com recursos de emenda do ex-deputado federal Léo de Brito, construção de uma academia ao ar livre na Avenida Amadeo Barbosa e a realização de pavimentação de ruas com meio-fio, sarjeta e rede de drenagem com recursos de emenda do ex-deputado federal Raimundo Angelim.

No mesmo evento a prefeita também assinou as autorizações para os serviços de comunicação visual e a compra de mobiliário para o Aquiri Shopping. São bancos em madeira, mesas conjugadas para a praça de alimentação e lixeiras seletivas.

“Nós estamos fechando essa semana de trabalho muito produtiva com ordens de serviço para ações importantíssimas e há muito tempo aguardadas pela comunidade. Como exemplo eu cito a pavimentação da Rua Canindé no bairro Isaura Parente e outras também e o terminal de passageiros ali do Doca Furtado. São muitas as ações que serão executadas a partir desse momento em que nós assinamos essas ordens de serviço. Dentre elas eu também destaco essas últimas ações para que nossa gestão faça a entrega do Aquiri Shopping”, destacou Socorro Neri.

O ex-deputado federal Raimundo Angelim não pode comparecer na solenidade de assinatura das ordens de serviço, mas enviou um representante que disse da satisfação do ex-parlamentar em ter destinado emendas para a capital acreana com a certeza do correto gerenciamento dos recursos pela prefeita Socorro Neri.

O presidente do bairro Isaura Parente, Luis Mustafa, lembrou da luta para que antigas reivindicações da comunidade fossem atendidas, principalmente com a recuperação e abertura de ruas. “São muitas famílias que serão contempladas com a pavimentação das ruas de forma completa, com sarjetas, rede de drenagem e meio-fio. A gente que sempre cobra hoje vem até aqui na Prefeitura para agradecer”, finalizou.