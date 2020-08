Na última quinta-feira (13), a prefeita Fernanda Hassem acompanhada da arquiteta Rosângela Dourado, da Associação dos Municípios do Acre (AMAC), realizaram uma visita para o levantamento técnico do projeto para a construção da futura instalação da Feira Livre do município de Brasileia.

Devido o grande fluxo de pessoas que semanalmente realizam suas compras na feirinha a prefeita Fernanda Hasssem solicitou para sua equipe um projeto que garantisse conforto e comodidade aos feirantes e seus clientes. O novo local da feira livre de Brasileia será as margens da Br-317 em frente ao Frios Vilhena, o recurso é de emenda parlamentar do Deputado Federal Alan Rick no valor Seiscentos Mil reais (R$ 600.000,00), financiado pela SUDAM.

A prefeita Fernanda Hassem falou a respeito da mudança de local. “A feirinha que é realizada na Avenida Ruy Lino infelizmente já não suporta mais a quantidade de produtores e clientela que lá frequentam. Esse é um sonho que está sendo concretizado e a equipe da AMAC já está aqui junto com a nossa equipe para realizar o levantamento técnico”, destacou Fernanda.

Estiveram acompanhando a visito o vice-prefeito Carlinhos do Pelado, o secretário de planejamento Nevisson Tavares, o vereador Rozevet, gerente do setor de cadastro Silvio Cardoso e o secretario de obras Francisco Lima.