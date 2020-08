Integrantes do Ciopaer recebem treinamento de defesa e proteção a ataques com...

Integrantes do Ciopaer recebem treinamento de defesa e proteção a ataques com facas

Integrantes do Centro Integrado de Operações Aéreas do Acre (Ciopaer), receberam um treinamento de defesa e proteção a ataques com facas e outros tipos de lâminas.