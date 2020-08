A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, entregou na tarde de sexta-feira, 14, quase 200 instrumentos para duas instituições: Central de Movimentos Sociais e Populares do Estado do Acre (CMSP/AV) e ao projeto Amigos Solidários, que dispõem de aulas de música para idosos e crianças, respectivamente, além de um micro-ônibus para a Escolinha de Futebol Esporte, Saúde e Lazer, localizada no bairro Sobral.

As aquisições são frutos de emendas parlamentares dos ex-deputados federais Raimundo Angelim e Cesar Messias.

“Esse é um resultado do esforço de muita gente: das entidades, que articularam com os parlamentares suas reivindicações, e que depois foi executado pela Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB). Essas ações são importantíssimas para a juventude e para os nossos idosos, e que com certeza vai fazer diferença para muita gente”, destacou a prefeita Socorro Neri.

O presidente da FGB, Sérgio de Carvalho, ressaltou sobre o dia de muita alegria para a Cultura e Esporte: “Inauguramos mais cedo o Centro Cultural Taquari, e agora fazemos essa entrega que tenho certeza que vai contribuir muito para uma cultura de paz. A Cultura e o Esporte são pilares de uma sociedade inclusiva e justa”.

Aos 68 anos, Pedro Cardoso é um dos mais de 150 idosos que fazem parte do projeto musical da CMSP/AC, e relatou a felicidade em ter novos instrumentos para as aulas. “Eu toco cavaquinho, comecei minhas aulas aos 55 anos de idade e já faço até parte do Senadinho, e agora vai ser possível aprender a tocar também violão. Todos nós estamos muito felizes e agradecidos por esses novos instrumentos”, disse.

Já o micro-ônibus destinado à escolinha de futebol ajudará no transporte dos alunos, quando permitido pelas autoridades sanitárias, que antes se revezavam em várias voltas em carros pequenos. “É um momento de muito orgulho, muita felicidade, e que vai ficar marcado para a história da nossa escola. Quem vai ganhar com isso é a comunidade”, contou, emocionado, o presidente da articulador de Esporte e Lazer da Escolinha, Amarilzo Mesquita.

Márcia Moreira, da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil