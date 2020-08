Na tarde desta quinta-feira (13), o governador Gladson Cameli esteve reunido com a executiva do Movimento Democrático Brasileia (MDB), dentre eles estiveram presentes: a pré-candidata a prefeita de Brasileia, Leila Galvão; o pré-candidato a vice-prefeito de Leila, Joelso Pontes e o coordenador de campanha do MDB em Brasileia, Aldemir Lopes.

É evidente que após a operação da polícia federal em Brasileia (que desarticulou a quadrilha criminosa que lesou o erário público na prefeitura, encabeçada por Aldemir Lopes, e após as suas prisões), o mestre Guru fez de tudo para evitar os flashes. Porém sempre tem um na atividade que além de tirar foto, ainda publica nas redes sociais, e adivinhem!!! Quem sempre aparece na foto? Sim!! Aldemir Lopes.

O Guru esteve ausente da política acreana por um curto período, decorrente das determinações judiciais, mas na primeira oportunidade retornou como se nada tivesse acontecido, voltando inclusive a ocupar cargo na executiva do MDB de Flaviano Melo.

Com a aproximação do processo eleitoral, Aldemir começou a arregaçar as mangas em busca de apoio para tentar fazer com que, no município de Brasileia, o MDB saia vitorioso, porém acredita-se que a população daquele município não esqueceu o que aconteceu da última vez que o MDB ocupou a prefeitura sob influência do Mestre Guru.

Operação Metástase, operação Dolos Apate, operação Labor são nomes que ficaram gravados nas páginas da história do município de Brasileia e consequentemente na memória dos brasileenses. Então!!! Muito cuidado na hora de decidir o que é melhor para a cidade de Brasileia.