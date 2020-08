A vereadora Toinha Cavalcante (PCdoB), mobiliza moradores para que através de recolhimentos de assinaturas, levem a indignação aos dirigentes estadual do DEPASA em Rio Branco. Nesta quinta-feira (13), a mesma externou a revolta que os moradores da cidade estão diante de tamanho descaso.

“Ouvindo várias reclamações dos grupos sobre a falta de água em parte do centro da cidade e em alguns bairros: Plácido de Castro e Bela Vista, resolvi fazer um abaixo assinado com a população de Assis Brasil. Vamos cobrar o gerente geral do DEPASA Sr. LUIZ ARAGÃO WERKLAENGH, para pedir que ele tome providências em relação a situação do DEPASA de Assis Brasil, porque sem água ninguém vive, por que água e vida”, disse a parlamentar.

As reclamações circularam em diversos grupos de WhatsApp da cidade e logo a direção local emitiu uma nota, onde reconhece os problemas e esclarece os motivos pelos quais o abastecimento se encontra de tal maneira e disse estar trabalhando para amenizar o transtorno. Veja;

NOTA RETORNO ABASTECIMENTO EM ASSIS BRASIL

Sobre o abastecimento no município de Assis Brasil, o Departamento Estadual de Água e Saneamento do Acre (Depasa) informa que o sistema no município opera por gravidade (água transportada pela força da gravidade apenas, sem bombeamento), o que já não é suficiente para atender toda a demanda da população, hoje estimada em 6 mil habitantes.

Do total de habitantes, 1800 são usuários do Depasa.

Com o sistema por gravidade, a água não tem chegado para todos.

Em ação emergencial, o Depasa trabalha para instalação de uma bomba que vai permitir melhorar a distribuição para todos os domicílios atendidos pelo Depasa.

A compra já foi efetivada e o equipamento deve ser entregue pelo fornecedor no prazo de 40 dias quando, então, será realizada a instalação da bomba na unidade de Assis Brasil.