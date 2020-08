A mulher estava em um táxi que seguia da Fronteira com a Bolívia para Rio Branco com o entorpecente que estava escondido por baixo da roupa, segundo informações da Polícia Civil.

Com a denúncia, os policiais montaram uma barreira em Senador Guiomard e esperaram pela passagem do veículo. No momento da abordagem, de acordo com a polícia, a mulher apresentou nervosismo e, após ser revistada, a droga foi encontrada.