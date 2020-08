Vítima teve casa invadida e foi morta a tiros no Conjunto Aroeira, em Rio Branco — Foto: Reprodução

Um rapaz de 19 anos foi morto a tiros no início da tarde desta quinta-feira (13), na Estrada do Calafate, Rua Oito, no Residencial Aroeira, em Rio Branco. A vítima foi identificada como Rayalan Pereira de Freitas e morreu no local do crime, na casa onde morava com a família.