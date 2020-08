O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) esteve no início desta semana ao lado do deputado estadual, Luis Tchê (PDT), reunido com o secretário de Saúde do Acre, Alysson Bestene.

Na ocasião, os parlamentares falaram com o titular da Saúde sobre o retorno das cirurgias eletivas de pequeno porte nos municípios de Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Senador Guiomard e Tarauacá, além de Rio Branco.

E durante a reunião, o secretário Alysson Bestene garantiu que essas cirurgias deverão retomar até o final do mês de agosto. De acordo com o secretário, a suspensão destes procedimentos cirúrgicos ocorreu por causa da pandemia da Covid-19, no entanto, como o número de casos do novo coronavírus está em queda no Estado, as cirurgias serão retomadas em breve.

Além disso, Alysson Bestene apresentou informações aos deputados Jesus Sérgio e Luis Tchê, sobre o uso dos recursos destinados ao combate da Covid-19. O Acre é o quarto estado da federação que melhor utilizou estes recursos.

“Saímos desta reunião com um resultado positivo, pois a população já estava cobrando a volta das cirurgias eletivas, suspensas por causa da pandemia. Foi uma reunião muito importante para tranquilizar os pacientes que estão à espera da sua cirurgia. Agradeço ao secretário Alysson Bestene pela agilidade e por atender uma demanda da população acreana”, disse o deputado Jesus Sérgio.