A professora Rosana Nascimento, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (SINTEAC), postou em sua rede social, que vai fazer uma carreata para parar o centro da cidade.

A postagem da professora é referente a retomada do ano letivo. Que segundo a sindicalista, a Secretaria de Educação (SEE) insiste em querer iniciar as aulas passando por cima da deliberação do FORUM Estadual de Educação que tinha deliberado não iniciar.

“Não vamos aceitar. Vamos parar e fazer uma grande carreata. Congestionar o centro da cidade até que o governador nos respeite e resolva”. Destaca Rosana Nascimento na postagem.

A sindicalista ainda cobra o pagamento das gratificações e o pagamento do auxílio alimentação.

Veja a postagem: