Na manhã desta quarta-feira (12), a prefeitura do município de Rodrigues Alves realizou uma confraternização no auditório do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), para dar as boas vindas a nova secretária da Pasta, Márcia Queiroz.

A atividade contou com a presença do prefeito Jailson Amorim (PROS) e toda a equipe de servidores da secretaria de Assistência Social. Na oportunidade a Márcia foi apresentada para toda a equipe e recebida com muito carinho.

O prefeito falou a respeito da ocupação de Márcia Queiroz: “Hoje nós estamos aqui no CRAS apresentando para toda a equipe a nova secretária, professora Márcia Queiroz que vem com um grande desafio junto a equipe para a cada dia apresentar para a população um excelente trabalho e com bastante qualidade desta da secretaria de assistência Social”, destacou o gestor.

A Secretária Márcia também falou do privilégio de poder estar a frente de uma pasta importante e poder contribuir para o município: “Desde já eu quero agradecer o convite do prefeito e a confiança a mim dada. Eu estou muito feliz porque hoje nós estamos aqui nos reunindo com a equipe da Assistência Social e dizer que a gente aceitou este convite para darmos continuidade ao trabalho que já vinha sendo desenvolvido e não apenas somar, estamos também para dividir conhecimentos, multiplicar e colocar em prática aquilo que já está planejado e também outras ações que nós estaremos planejando, pois já temos em mente algumas ações que nós estaremos desenvolvendo. Nós sabemos que neste momento de pandemia, as ações estão meio paradas, mas a gente vai ter que se reinventar para atendermos as pessoas que estão necessitando, famílias que precisam do nosso acompanhamento, aos idosos também. Então nós já temos aí algumas ações já em mente levamos para o papel e em breve colocaremos em prática há partir da outra semana”, concluiu a secretária Márcia.