Ele aparece em um vídeo caminhando, com um revólver carregado de bala até o talo, ao fundo uma música de faroeste espaguete (italiano), à frente um alvo com o que seria a corrupção.

Charbel lasca bala no alvo prometendo matar a corrupção em Brasiléia. Bastante criativo o rapaz que, inclusive, é de boa família da região.

Acontece que o Charbel já é vereador do PSL e as armas para combater a corrupção ele tem em mãos: o Regimento Interno, a Lei Orgânica do município, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Constituição Estadual e a Federal.

Ele só precisa saber manejar as armas da lei e as prerrogativas do mandato como maneja bem o revólver. Segundo consta, Charbel é pré-candidato a prefeito e fã do capitão-presidente Jair Bolsonaro.

Sendo assim, precisa começar a mudar o discurso como o seu ídolo vem fazendo aos poucos. Combater a corrupção na bala só na China, modelo político e regime detestado pelos seguidores do atual presidente.

A Câmara Municipal tem o poder de fiscalizar e denunciar o executivo ao Ministério Público ou TCE se, de fato, existir malversação de recursos públicos por parte do executivo. Antes que esqueça: Guarde esse revólver homem, o tiro foi no pé.

“A soberba precede a ruína e o espírito altivo a queda”. (Salomão, o rei que tinha 800 concubinas).

