Um casal que andava de moto no centro da cidade de Brasiléia pela rua Geny Assis, já no início da noite desta terça-feira, dia 11, não parou no cruzamento com a Rua Odilon Pratagi que dá preferencia aos condutores que vão rumo a ponte metálica.

Para a infelicidade da mulher (não identificada) que pilotava a moto marca Kingo de placa boliviana, NO 7174, um carro que passava no momento. O veículo modelo Toyota, placas NAF 5523, não teve tempo de desviar e colidiu contra a motocicleta.

A condutora chegou a ser arremessada contra o para-brisas do veículo e teria sofrido uma batida contra as costelas. O jovem que estava na garupa apenas bateu uma das pernas, ao ponto de entrar na ambulância do SAMU andando.

Agentes do 6º Ciretran foram acionados até o local, onde registraram o incidente e a condutora teria se responsabilizado pelo prejuízo causado ao veículo, por saber que foi a causadora após invadir a preferencial.

O motorista do carro nada sofreu, lhe restando ficar por algum tempo sem o seu meio de transporte. Já a mulher foi embarcada na ambulância sentindo dores nas costelas, na companhia do rapaz que estava na garupa. Ambos receberam os primeiros socorros pelos socorristas e após serem atendidos no hospital, seriam liberados para se recuperarem em casa.

