Folha do Acre – O jornalista da cidade de Cruzeiro do Sul, Leandro Altheman Lopes, usou as redes sociais nesta quarta-feira (12) para afirmar que o julgamento de cassação do prefeito Ilderlei Cordeiro às vésperas da eleição municipal beneficia Fagner Sales, o filho do ex-prefeito Vagner Sales, que concorre ao cargo de prefeito de Cruzeiro do Sul.

Leandro explica que Vagner Sales também é réu no processo acusado de abuso de poder econômico nas eleições de 2016 juntamente com Ilderlei.

“A forma como esse julgamento deixou de acontecer na época que deveria ter acontecido e está sendo julgado agora praticamente às vésperas de uma nova eleição dá impressão que a agenda da Justiça se encaixa nos interesses políticos de Vagnes Sales. Isso porque Vagner é réu no processo acusado de compra de votos lá em 2016. Já existe uma condenação e agora Vagner já retirou seus advogados e é o maior interessado que aja essa condenação, pois ele não vai poder mais disputar”, disse.

O jornalista afirma que Vagner quer ser condenado no mesmo processo que Ilderlei para evitar que o atual prefeito não possar disputar a reeleição.

“A forma como a Justiça deixou passar quatro anos para julgar esse caso e agora o julga às vésperas da eleição onde o filho de Vagnes Sales é candidato a prefeito mostra que essa agenda é perfeita para Vagner. Já que Vagner é condenado vai colocar o filho como candidato”, concluiu.