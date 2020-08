Portal do Rosas – Do mesmo partido do vice-governador Wherles Rocha, o PSL, o vereador Charbel Reis Saady resolveu lançar a sua pré-candidatura a prefeito de Brasileia de forma assustadora.

Em vídeo que circula nas redes sociais, com música de filme de faroeste como trilha sonora, o correligionário de Rocha aparece com uma pistola na mão prometendo matar a corrupção.

Em suas redes sociais, Saady defende abertamente o porte de armas e se coloca como admirador do presidente Jair Bolsonaro, sem partido.

O PSL também apoio a candidatura do professor Minoru Kinpara, do PSDB, em Rio Branco.

Resta saber se a Justiça aprova a quem faz apologia à violência.

Se a corrupção morresse com tiro, a família Bolsonaro, que é cercada por milicianos, não estaria tão enrolada.

Veja o Vídeo: