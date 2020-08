Da Assessoria – Nesta quarta-feira, dia 12, será comemorado o dia da Juventude, e para registrar esta data a Prefeitura de Rio Branco garantiu o pagamento, sem atrasos, dos valores relativos aos jovens estudantes inscritos no Programa Bolsa Estágio. Mesmo diante das dificuldades impostas pela pandemia, todos os estudantes tiveram seus contratos mantidos.

Além disso, pensando nos cuidados com a saúde dos estudantes, sem prejudicar a oferta de serviços básicos e essenciais à população, foram adotados o trabalho em sistema de escalas e home office para os estagiários.

Thiago Elias, Gerente do Departamento de Juventude da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH, ressalta o cuidado e o compromisso da gestão municipal com as políticas de juventude focadas ao estudante.

“O programa Bolsa Estágio é um incentivo financeiro que valoriza e dá condições de qualificação profissional ao jovem estudante. Além de não encerrar nenhum contrato, a Prefeitura também paga sem atrasos. Com a bolsa garantida, esses jovens podem estudar, tranquilizando seus familiares, principalmente diante da situação que enfrentamos.

Thiago lembra ainda que recentemente, como política de juventude com foco nos estudantes da nossa cidade, a Prefeitura manteve a passagem de ônibus no valor de 1 real beneficiando mais de 60 mil alunos.