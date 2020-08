Da assessoria – Nesta terça-feira, 11, a Prefeitura de Rio Branco divulgou o resultado preliminar do processo seletivo simplificado, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para atuação na atenção primária, no Diário Oficial do Estado.

O processo ofertou vagas para Médico, Enfermeiro, Psicólogo, Nutricionista, Farmacêutico, Cirurgião Dentista, Técnico de Laboratório, Agente de Vigilância em Saúde, Educador Social e Auxiliar de Farmácia.

Na mesma edição do diário oficial, a Semsa divulgou a relação de candidatos que tiveram as inscrições indeferidas. Além disso, o documento também abre prazo para interposição de recurso, 24 horas após a publicação do resultado final.

Resultado preliminar

Pedido de recurso