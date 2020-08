Da assessoria – O Prefeito Ilderlei Cordeiro visitou na tarde de segunda-feira (10) as obras de infraestrutura realizadas em ruas de Cruzeiro do Sul. São inúmeros serviços como abertura de ruas, pavimentação e recapeamento. No bairro Cruzeirão muitas famílias que antes tinham acesso às suas residências apenas por caminhos, agora estão vendo o asfalto passar na frente de suas casas.

“Agora consigo entrar com a moto dentro da minha casa, antes até a pé se chovesse era ruim de andar. É um sonho sendo realizado. Agora até nossos terrenos serão valorizados, só tenho a agradecer o prefeito por essa atenção”, agradeceu o morador José da Bíblia.

Entre as inúmeras obras que estão em execução, na Rua Espírito Santo a Prefeitura conclui a parte de drenagem de água. Para o morador Gilmar Jesus as obras trazem dignidade para toda comunidade.

“Tudo mudou aqui depois que o prefeito mandou abrir nossa rua, e o asfalto veio para ajudar todas as famílias. Agora podemos comprar até mesmo um veículo, porque tem como chegar na frente das nossas casas. Só temos a agradecer”, contou.

O Prefeito Ilderlei Cordeiro acompanhou de perto os serviços desde o início da execução das obras. Além de ruas novas que foram abertas, outras que já existiam foram pavimentadas.

“Além de fazer todo trabalho de infraestrutura, também estamos realizando a parte de drenagem e implantação dos meio fios. Nossa gestão vem inovando e levando os serviços de infraestrutura a maior quantidade de ruas possíveis”, enfatizou o prefeito.