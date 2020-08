José Orleilson Muniz da Silva, de 45 anos, foi ferido a golpes de faca no final da tarde desta segunda-feira (10). O crime aconteceu na rua Mâncio Lima, localizada no bairro da Paz, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, José estava na rua quando foi abordado por um homem não identificado, que, com uma faca, desferiu dois golpes que atingiram o ombro da vítima. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e conduziu a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo os paramédicos do Samu, o estado de saúde de Orleilson é estável. Por Ac24horas