A Vereadora Rosângela Silva dos Santos (PROS) esteve reunida com a executiva Estadual do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), na pessoa do presidente Deda, para reafirmar e declarar a Pré-candidatura à prefeita da Vereadora Rosa do Eurico em Acrelândia.

A Vereadora Rosa do Eurico já tem uma história no Município de Acrelândia, onde é Vereadora pelo segundo mandato consecutivo e tem conquistado a confiança, respeito e admiração da população por conta do bom trabalho que vem desenvolvendo no Município através da vereança.

Com o intuito de contribuir ainda mais para o crescimento das diversas áreas de Acrelândia, Rosa juntamente com todo o grupo do PROS de Acrelândia e o aval do presidente Estadual Deda, resolveu lançar sua pré-candidatura a prefeita pela sigla e de fato concorrer o pleito deste ano.

A Vereadora Rosa é natural de Acrelândia, onde nasceu e se criou na Cidade e formou sua família, Rosângela é casada há 28 anos com Eurico Lima de Freitas (pecuarista), tem um filho e reside há 42 anos na BR-108/Acrelândia.

Rosângela é uma cidadã que presa pelos bons costumes, pelo bem da família e é uma mulher de grande respeito. Vale ressaltar que essa é mais uma oportunidade que Acrelândia está tendo de ser representada por uma mulher.