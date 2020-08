Uma dupla tentativa de homicídio foi registrada na capital. Lucivaldo da Costa Freitas, de 28 anos e Weliton Nascimento Calvim, de 18 anos, foram ferido a tiros na noite desta segunda-feira (10).

De acordo com informações da polícia, Lucivaldo havia saído do trabalho e trafegava na sua bicicleta com destino a sua casa, quando dois homens não identificados, em uma motocicleta, se aproximaram e efetuaram vários tiros.

Lucivaldo foi ferido com um tiro no abdômen. Já Weliton que também passava no local, a pé, foi atingido com um tiro no peito esquerdo. Após a ação os criminosos fugiram. Por Ac24horas