Uma servidor da Câmara municipal de Rodrigues Alves procurou a redação do site 3 de Julho Notícias para denunciar a falta de compromisso do atual presidente da Câmara, Francisco Jardson Fernandes de Souza, vulgo Coringa, que segundo a servidora, o parlamentar tem recebido altos valores em diárias.

Após a denúncia da servidora, que não quis se identificar por motivo de represália, a redação do 3 de Julho acessou o portal da transparência da Câmara para verificar as informações, e ao comparar os valores de quando o vereador Coringa não era presidente e de quando ele assumiu a presidência, percebemos de fato os valores aumentaram significativamente.

De R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) que Coringa recebeu durante todo o ano de 2018 quando não era presidente da Câmara, o valor aumentou para R$ 7.000,00 (sete mil reais) após se tornar o presidente do Poder Legislativo, em 2019. Vale destacar que esses valores correspondem as mesma quantia de nota empenhada.

A diferença é tão grande que chega a causar estranheza, o que requer uma investigação por parte das autoridades, pois um vereador tem que desenvolver suas ações dentro do município e não em outras cidades. Com tantos gastos, o que tem voltado de benefício para o Poder Legislativo? É o momento de as autoridades se manifestarem!!!