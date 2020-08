Pimeira-dama Ana Paula Cameli, recebeu nesta segunda-feira, 10, a condecoração de Guardiã da Fraterna Integração Brasil-China – Foto: Diego Gurgel

Assessoria – A primeira-dama Ana Paula Cameli recebeu nesta segunda-feira, 10, a condecoração de Guardiã da Fraterna Integração Brasil-China, honraria concedida pelo presidente do Instituto Sociocultural Brasil-China (Ibrachina), da Coordenação Nacional das Relações Brasil-China, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CNRBC/CFOAB), Thomas Law, em São Paulo.

A condecoração foi realizada na sede da Ibrachina, durante sessão solene alusiva ao Dia da Imigração Chinesa no Brasil.

Thomas Law, justificou a condecoração pelo trabalho desenvolvido pela primeira-dama ao lado do governador Gladson Cameli neste período de pandemia e pelo respeito e reconhecimento com a comunidade chinesa.

“A primeira-dama do Estado do Acre tem lutado junto com seu esposo pelo bem-estar e o crescimento econômico de seu estado e precisamos reconhecer esse carinho e respeito ao povo chinês”, declarou.

Ana Paula Cameli agradeceu pelo reconhecimento e afirmou que se sente honrada pela lembrança dos esforços realizados neste período de combate à Covid-19, ao lado do governador.

“Essa condecoração é símbolo da nossa luta, para que todos os cidadãos acreanos tivessem o melhor tratamento de saúde e também a ajuda de provimentos para as pessoas em vulnerabilidade social nesse momento de combate à Covid-19. Acreditamos no crescimento econômico do nosso estado e admiramos a força do povo chinês. Sou grata por essa honraria”, destacou.

A primeira-dama afirmou ainda que conta com o apoio da Ibrachina, e da CNRBC/CFOAB para continuar o trabalho de assistência social e fortalecimento do direito à saúde dos acreanos.

“Temos muito que aprender com a comunidade chinesa e conto com a ajuda dessas instituições para que possamos cuidar do nosso povo com especial atenção aos serviços públicos essenciais como saúde, assistência social, educação e segurança”, completou.