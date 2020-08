Facilitar a vida do homem do campo tem sido uma das principais preocupações da Prefeitura de Cruzeiro do Sul ao longo da gestão. No último domingo (09) o Prefeito Ilderlei Cordeiro e o Vice Prefeito Zequinha Lima realizaram a entrega de 107 equipamentos e implementos agrícolas na Comunidade Santa Bárbara, na BR-307.

A ação deve atender mais de 300 famílias da Vila Santa Luzia do Pentecostes, beneficiando as comunidades Santa Bárbara, Poeirinha, Santa Maria, Areal, Carobas, BR-307 e a própria sede da vila . O Secretário Municipal de Agricultura, Genilson Maia, e os vereadores Keleu, Elenildo, Franciney e Mariazinha participaram da atividade.

Os moradores receberam despolpadeiras de frutas, motores 5.5 hp, kits de casa de farinha, chapa de forno de casas de farinha, macaco hidráulico, micro trator motorizado (tobata), plantadeira manual (matraca), roçadeiras, caixa de água, bola (catitú) e inúmeros outros materiais.

Com os equipamentos, os produtores conseguem intensificar a produção, com consequente aumento de vendas. O morador Francisco Cândido agradeceu o empenho da gestão.

“Quero agradecer pelo grande trabalho que a prefeitura tem feito por nós, e ao prefeito Ilderlei. Vai ajudar muito nossa comunidade. Nunca trouxeram tantos benefícios para cá, como agora “, agradeceu o morador.

O Secretário Municipal de Agricultura, Genilson Maia, destacou que esta é a segunda fase da entrega na localidade. Na 1ª fase foram quase 50 equipamentos para beneficiar os produtores.

“Essa é mais uma ação da gestão do Prefeito Ilderlei Cordeiro para ajudar no desenvolvimento do setor rural. Isso facilita a produção do homem do campo, que tende a aumentar, gerando renda e isso é o mais importante”, explicou o secretário de agricultura Genilson Maia.

Para o prefeito Ilderlei Cordeiro, a parceria da Prefeitura com o homem do Campo é fundamental para o fomento da produção agrícola, do desenvolvimento e da economia dos agricultores.

“Quero agradecer a compreensão desse povo trabalhador, que batalha na área da produção . Eles plantam com muito esforço, e temos visto esse retorno com a colheita. Devemos muito a população da zona rural que nos servem com esses alimentos de qualidade, por isso que a nossa gestão não para de levar investimentos para esse povo”, relatou o prefeito Ilderlei.