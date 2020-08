Cleberson Oliveira da Silva, de 25 anos, foi morto com dois tiros na noite de sábado (8), no Ramal da Limeira, Vila do ‘T’, em Senador Guiomard, no interior do Acre, durante um tiroteio em bar.

Silva foi atingido com um tiro na cabeça e outro no peito e também tinha um ferimento de faca no pescoço, segundo informações da Polícia Militar.

A PM disse que o grupo chegou ao local em um carro e efetuou vários disparos de arma de fogo e fugiu logo em seguida após os integrantes serem identificados.

Ao chegar no local, a polícia disse que encontrou várias cápsulas de arma de fogo calibre 9 milímetros espalhadas.

Outros dois homens ainda foram atingidos por disparos e socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao hospital Ary Rodrigues, em Senador Guiomard.

No local do crime a PM ainda encontrou uma escopeta. A área foi isolada para que a perícia fosse realizada. Do G1 Acre.