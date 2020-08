Governador também foi condecorado com a Cruz do Mérito da Soberana Ordem da Fraterna – Foto: Diego Gurgel

Assessoria – O governador Gladson Cameli foi condecorado com a tradicional medalha sino-brasileira Cruz do Mérito da Soberana Ordem da Fraterna, acompanhado do título de Personalidade do Ano nas Relações Bilaterais Brasil-China.

A cerimônia, promovida pelo promovida pelo Instituto Sociocultural Brasil-China (Ibrachina) e pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), ocorreu nesta segunda-feira, 10, na capital paulista.

Em seu discurso, o governador Gladson Cameli agradeceu o convite e disse estar honrado em celebrar a aproximação entre o estado do Acre e a China, enfatizando que o Acre é o estado do Brasil mais próximo da China pela rodovia Interoceânica.

“Dizem que as diferenças nos enriquecem. E eu não tenho dúvidas disso. Certamente a cultura chinesa tem muito a contribuir e acrescentar ao Brasil e, sobretudo, ao Acre. Partilhamos características semelhantes como a felicidade, o trabalho e o orgulho por histórias. No Acre, além do povo acolhedor, todos os nossos parceiros encontrarão um leque de oportunidades, já que o Acre é a porta de entrada para a toda a região andina com potencial de consumo acima da média nacional”, exemplificou o governador.

Cameli convidou os gestores do Instituto Brasil-China a conhecerem o Acre para que possam, em breve, iniciar um novo momento de cooperação e prosperidade.

Gladson recebeu as homenagens acompanhado da primeira-dama do estado, a advogada Ana Paula Cameli. O governador enfatizou ainda que o Acre está geograficamente posicionado para o Pacífico. “Além de todas as oportunidades e incentivos que o Estado poderá fornecer às empresas, como governador gostaria muito que a China pudesse investir em nosso estado. Nós precisamos gerar emprego e renda para a nossa gente. Sou um admirador do povo chinês, que se assemelha ao povo acreano, que é um povo lutador. Por isso, venham investir em nosso estado”.

O evento contou com a participação do presidente da OAB/AC, Erick Venâncio Lima do Nascimento; do conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Marcos Vinícius Jardim Rodrigues; dos advogados que assumirão a diretoria da CRBC/OAB-AC; do deputado federal Evair Vieira de Melo, presidente da FrenComex e do Comitê de Crise Covid-19 do Congresso Nacional; do deputado federal Alan Rick, da secretária de Estado de Comunicação do Acre, Silvânia Pinheiro, entre outras autoridades.

O que é o Instituto Sociocultural Brasil-China

O instituto é dedicado a promover a integração entre as culturas e os povos do Brasil, da China e de outros países que falam português. Fundado em 2018 com sede na Avenida Paulista em São Paulo. Atua, ainda, na realização de palestras, workshops, intercâmbios, atividades e eventos culturais buscando sempre preservar e divulgar a cultura chinesa, em suas várias formas de expressão. Valoriza sua história e a contribuição do imigrante chinês e seus descentes no Brasil e nos países de língua portuguesa e vice-versa.

O Ibrachina desenvolve parcerias com universidades, institutos, entidade e associações brasileiras, chinesas e de países lusófonos. No setor público, integra a Frente Parlamentar Brasil China e a Frente Parlamentar Brics, ambas criadas pelo Congresso Nacional em 2019. Em São Paulo faz parte da Frente Parlamentar de Cooperação Política e Cultural entre Brasil, China, Coreia e Japão.

A primeira-dama do Acre, Ana Paula Cameli também foi condecorada com o título de Guardiã da Fraterna Integração Brasil-China e recebeu no lugar do presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior, o título de Personalidade do Ano nas Relações Bilaterais Brasil-China, concedido a ele pelo compromisso da instituição da Frente Parlamentar de Cooperação Brasil-China, na Aleac.

“Agradeço imensamente pelo reconhecimento que nos foi concedido e transmito aqui a mensagem do deputado Nicolau Júnior, que colocou a Assembleia Legislativa do Estado do Acre à disposição para ajudar no que for necessário para que haja mais desenvolvimento e crescimento do nosso estado, a partir dessa importante relação bilateral”, destacou a primeira-dama.

A secretária de Comunicação do Estado do Acre, Silvânia Pinheiro, também recebeu o título de Guardiã da Fraterna Integração Brasil-China. O secretário da Casa Civil Ribamar Trindade, e o secretário de Saúde Alysson Bestene, participaram do ato por meio de videoconferência.

O que eles disseram

“A ordem jurídica é decisiva, por isso a Ordem dos Advogados do Brasil se propõe a desenvolver uma ordem direta com objetivo macro de promover a paz e o desenvolvimento, dentro de mundo globalizado. Por meio de práticas aos padrões globais no combate à corrupção e diplomática. Assim, de modo que o Brasil continental, por meio do aprendizado com a cultura milenar chinesa, possa avançar por meio da educação. Por fim, que a história registre, a partir de então, um verdadeiro marco nas relações entre o Brasil e a China, protagonizado por esta brilhante iniciativa da Ordem dos Advogados do Brasil. Por meio da Coordenação Nacional das Relações Brasil-China”.

Sóstenes Carneiro Marchezine, é vice-presidente da Coordenação Nacional das Relações Brasil-China (CNRBC) e Conselheiro do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil

“Agradecemos a presença de todos nesta noite especial é e um grande prazer receber a comitiva do Acre por meio do governador Gladson Cameli e da primeira-dama Ana Paula Cameli. Podemos ter uma parceria com o crescimento da indústria brasileira e a tecnologia chinesa. A união de esforços faz a diferença para que haja mudanças na legislação e novos termos de cooperação entre Brasil e China. Poderemos agora continuar olhando para a frente. Hoje o mundo é globalizado de modo que assim, poderemos ajudar a balança comercial do Brasil. Queremos deixar o recado de que o Acre poderá contar conosco.”

Tomas Law é presidente do Instituto Sociocultural Brasil-China (Ibrachina) e coordenador da Coordenação Nacional das Relações Brasil-China (CNRBC), e conselheiro do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil

“O Brasil tem muitos produtos preciosos, dentre eles podemos citar a carne, que podemos dizer que é a melhor do mundo. Por isso, precisamos aumentar os investimentos chineses nos produtos da floresta. E essa floresta é a melhor marca do mundo. Precisamos trabalhar de forma legal, buscando o selo verde. Se assim o fizermos, não precisaremos mais desmatar nenhuma árvore. Nós temos ainda outro potencial que é a madeira. Com investimentos chineses poderemos fazer com que esses produtos sejam vendidos com preço ainda melhor. Com certeza com a proximidade com o Pacífico teremos um ganho na importação e na exportação”.

Alessandro Callil é coordenador da Coordenação Nacional das Relações Brasil-China (CNRBC/CFOAB)

“Temos muitos produtos de origem florestal, por isso é necessário quebrar preconceitos e paradigmas com relação à China pelo bem do desenvolvimento do Brasil. Por isso, a China hoje é o principal parceiro comercial do Brasil. Precisamos dar as mãos para a busca dos melhores interesses públicos em benefício da nossa gente do nosso Estado.”

Alan Rick Miranda, Deputado Federal do Acre

“Esse evento marca o inicio de um relacionamento que será intermediado pela OAB e pelo Ibrachina. É o que esperamos e que, por meio das nossas instituições, possamos levar investimentos, investidores e pessoas interessadas para que possamos realizar grandes negócios com o mercado chinês. O presidente do Ibrachina, Tomas Law, a partir de hoje torna-se um grande incentivador entre os negócios do Brasil e China e de forma muito especial em nosso Estado”

Erick Venâncio é presidente da Ordem dos Advogados do Acre (OAB/AC)