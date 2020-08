O segurança de um supermercado em Rio Branco é chamado de incompetente por homem que é barrado ao tentar entrar no local sem estar usando máscara. Imagens gravadas no local e divulgadas nas redes sociais mostram o momento que o casal tenta intimidar o trabalhador.

Não conseguimos o contato do casal até a última atualização desta reportagem.

Nas imagens, o casal faz questionamentos em tom alterado e o segurança responde calmamente. Logo depois, o homem abraça a mulher e diz: “amor, vamos embora, é um incompetente.”

A mulher retruca: “vai estudar”. O segurança afirma: ”temos que proteger vocês”.

A mulher diz que não é proteção e que ela apenas esqueceu a máscara e questiona porque ele não tinha uma para dar a eles. O segurança diz que não tem e a mulher torna a dizer: “pra vender tem a R$ 15”. Logo depois o casal vai embora.

o dono da rede de supermercados, que fica no bairro Floresta, Adem Araújo, disse que eles não vão se pronunciar e que o funcionário também foi orientado a não dar entrevista. Ele disse que lamenta o ocorrido e internamente prestaram solidariedade ao funcionário.

O dono do supermercado disse ainda que todos os funcionários são treinados para lidar com esse tipo de situação. Do G1 Acre.