O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) informou que a equipe procurava pela mulher, que se encontrava fora da área de inclusão. A polícia percebeu que ela frequentava constantemente a casa.

Ao chegar no local, o dono, que também é monitorado, confirmou que a mulher estava com ele porque os dois têm um relacionamento. A equipe pediu para fazer uma revista na residência e achou um simulacro de arma de fogo, três papelotes de maconha e as plantas em três vasos no quintal.

A mulher não estava mais na residência. Ainda segundo a polícia, a suspeita saiu antes da revista. Na casa ainda havia outro preso monitorado. Os dois receberam voz de prisão.

Os policiais saíram em busca da suspeita e a encontraram nas proximidades. Os três foram levados para a Delegacia de Flagrantes (Defla).

Do G1 Acre