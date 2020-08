Carro capotou e caiu em uma ribanceira na estrada que liga as cidades de Cruzeiro do Sul, no Acre, e Guajará, no Amazonas — Foto: Pelotão de Trânsito de Cruzeiro do Sul

Uma criança de 11 anos morreu e outras sete ficaram feridas durante um acidente de trânsito entre as cidades de Cruzeiro do Sul, interior do Acre, e Guajará, no Amazonas, no sábado (8). Entre as vítimas estão parentes, amigos e o motorista contratado para levar o grupo de um balneário de Cruzeiro do Sul para Guajará, onde moram.

Eram ao todo, segundo o Pelotão de Trânsito de Cruzeiro do Sul, 20 pessoas no carro. Esse foi o segundo grave acidente registrado em Cruzeiro do Sul no sábado. Na BR-364, um carro capotou com quatro pessoas da mesma família após o pneu estourar.

O pelotão informou também que o grupo passou o dia no balneário. No final da tarde, as vítimas teriam contratado o motorista da caminhonete para deixá-las na cidade amazonense. Porém, o condutor teria ingerido bebida alcoólica, perdeu o controle do carro, capotou e caiu em uma ribanceira na estrada.

“Tinham contratado esse cara e, segundo eles, tinha bebido. Ele fugiu do local, não encontramos ele. Foram três ambulâncias para o local e nós para fazer o procedimento também”, relatou o sargento do Pelotão de Trânsito, José Jairo.

Quatro vítimas foram levadas para o Hospital do Juruá e outras três para o hospital de Guajará. O sargento explicou também que o motorista já foi identificado.

“Deram o nome do rapaz e pesquisamos. Saíram de manhã de Guajará e vieram para o Gama, que é um balneário que fica entre Cruzeiro do Sul e Guajará. De tarde estava retornando”, concluiu. Do G1 Acre